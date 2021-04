Esperpèntic muntatge del Barça en la foto oficial de l'equip

📸 Foto oficial 2020/21 🤩

💙 Força Barça! ❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 13, 2021

Phillippe Coutinho ha estat el protagonista inesperat de la fotografia oficial del primer equip del Barça. El jugador segueix a Brasil després d'una operació aquest dilluns per la lesió que arrossega fa mesos.Així, el brasiler no ha pogut assistir a la sessió fotogràfica i el club ha tirat pel dret afegint-lo amb Photoshop. El resultat, més que millorable, s'ha convertit en objecte de burla a les xarxes socials, on els aficionats han detectat ràpidament el muntatge.La imatge de la plantilla, primera amb Joan Laporta, també ha deixat una esperada imatge pel barcelonisme: l'abraçada del president amb Leo Messi, que encara ha de resoldre el seu futur.

