Catalunya demana espaiar les segones dosis de Pfizer per poder vacunar més gent

Vacunar més gent en el menor temps possible. Aquest el repte del Departament de Salut en l'estratègia de vacunació i per això la consellera Alba Vergés traslladarà a la reunió del consell interterritorial d'aquest dimecres la necessitat d'espaiar fins als 42 dies les segones dosis de la vacuna de Pfizer. Ara com ara, la segona dosi es posa 21 dies després d'haver rebut la primera, però si s'allarga l'administració d'aquesta segona dosi es guanyarà agilitat per poder vacunar més gent, que ja rebrien un grau de protecció. Aquesta setmana s'han d'administrar 40.000 segones dosis i la vinent, 70.000, que podrien ser primeres dosis per més de 100.000 persones. Països europeus com Itàlia o França ja ho fan, però l'estat espanyol encara no."Ens permetria guanyar setmanes i immunitzar més gent", ha apuntat Vergés en roda de premsa aquesta tarda. La consellera també ha criticat la "poca agilitat" de l'Estat a l'hora de prendre decisions sobre la gestió de la pandèmia i, concretament, sobre l'estratègia de vacunació. Aquesta qüestió ja es va plantejar per part del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, en una reunió bilateral amb el Ministeri de Sanitat. La decisió encara no s'ha adoptat i Salut ho tornarà a portar a la reunió amb la resta de consellers de Salut per tal que es pugui debatre.Vergés ha remarcat que la ciutadania "mereix decisions" i la qüestió de Pfizer s'ha treballat a nivell tècnic i s'ha demanat tenir el debat sobre retardar la segona dosi. "Hem de donar una solució a la pandèmia i hi ha estratègies possibles", ha remarcat la conselleria, que ha insistit que espaiar les dues dosis no afectaria l'efectivitat de la pandèmia. "Cada segona dosi que posem i que podríem posar una primera dosi és una oportunitat perduda", ha apuntat. Amb només una dosi es podria començar a immunitzar un percentatge de població important que podria canviar la situació de la pandèmia. "Cal celeritat en les decisions", ha insistit.A data de 12 d'abril, s'han administrat prop de 1,8 milions de vacunes, un 93,8% de les vacunes que s'han rebut. 1,3 milions de persones han rebut la primera dosi (17,1% de la població de més de 16 anys) i prop de 463.000 persones han rebut la segona dosi (7% de la població de més de 16 anys). La setmana passada es van vacunar 291.292 persones i aquesta setmana es comencen a administrar unes 40.000 segones dosis. "El ritme de 21 dies frena poder arribar a noves persones", ha dit la doctora Cabezas, que ha ressaltat el "bon ritme" setmanal de vacunació.La majoria de vacunes que s'estan administrant són de Pfizer. Cabezas ha detallat que un 10% de les persones que s'han de posar AstraZeneca no acudeixen a la cita per posar-se-la. Pel que fa a la cobertura, les persones de 80 o més anys tenen més d'un 85% de cobertura (han rebut almenys la primera dosi) i les persones de 70 a 79 anys tenen un 15,7%. "Les cobertures van pujant", ha destacat Cabezas. Salut ha xifrat l'efectivitat de la vacuna entre el 85 i el 96% en persones residents, personal de residències i personal sanitari. L'efectivitat de la vacuna és d'un 97% pel que fa a les morts en residències. "Són dades magnífiques i que han canviat la vida a les nostres residències", ha destacat Cabezas.Salut té en marxa ara mateix quatre grups de vacunació. Les persones de 80 i més anys, que ja s'està acabant de vacunar amb Pfizer a través dels CAP. També s'ha iniciat el grup de 70 a 79 anys, però en alguns territoris ja s'està vacunant gent més jove, de menys de 70 anys, i també amb Pfizer. Janssen havia de servir per vacunar aquest grup de persones, però per ara la distribució està aturada i per tant s'haurà d'esperar. Les persones de 60 a 69 anys rebran la vacuna d'AstraZeneca, que té "molts més beneficis que no pas riscos". Aquestes persones es vacunaran en "punts Astra", vinculats a l'atenció primària, que també rebran un missatge per anar a vacunar-se. El grup de molt al risc també estan rebent vacunació i reben Moderna.Pel que fa a la situació epidemiològica, el creixement de casos és ara com ara "suau". "En principi, això és una bona notícia", ha dit el doctor Argimon. La taxa de contagi va caure durant la Setmana Santa, arran del comportament diferent dels ciutadans els dies festius. Per això la R ha caigut fins al 0,88. Aquesta setmana, ha apuntat Argimon, la R creixerà fins a l'1,4 o 1,5, però això no voldrà dir que hi hagi una taxa de creixement tant alta. "No serà realment la Rt real, estimem que a finals de setmana tindrem una Rt 1,15 o 1,2", ha explicat. La tendència porta a tenir uns 1.700 casos al dia.Què preocupa Salut? No tant les noves infeccions, sinó la situació de les UCI. "Anem acumulant, a cada onada anem deixant persones ingressades a la UCI i no acabem de fer net", ha dit. Per fet net, ha avisat Argimon, calen "moltes setmanes de restriccions". Cada cop que comença una onada, la situació a les UCI es tensiona més. "Tenim com a hipòtesi que la variant britànica sigui més greu", ha avisat Argimon, tenint en compte l'evolució dels pacients que han d'ingressar a UCI. Del 15% s'ha passat a un 21% de pacients que han d'ingressar a UCI.

