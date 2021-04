Suport de Colau a ONG, entitats i especialistes que reclamen alliberar les patents de les vacunes

La declaració ha estat signada d'entrada per Metges Sense Fronteres, Metges del Món, Oxfam Intermón, Amnistia Internacional i Medicus Mundi, a banda del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i l'Agència de Salut Pública de Barcelona.A nivell individual també s'hi han sumat la cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d’Hebron, Magda Campins; el director d'Anàlisi i Desenvolupament Global de l'ISGlobal, Rafael Vilasanjuan, i l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic i catedràtic de la Universitat de Barcelona, Antoni Trilla.Trilla ha destacat el paper de la ciència per sortir del "pou" de la pandèmia però ha insistit que ningú no estarà segur fins que tothom ho estigui i hi hagi una majoria immunitzada. Per això, ha defensat que calen vacunes "accessibles" en una crisi "sense precedents".El president de MSF, David Noguera, també ha explicat com les organitzacions que habitualment treballen en situacions d'emergència i crisi humanitària senten frustració. "Sabem que hi ha eines i no en podem disposar", ha dit. En aquest sentit, també ha aprofitat per expressar "estupor" davant del debat sobre els efectes secundaris d'alguns vaccins. "Aquesta situació de privilegi i societat acomodada, en altres contextos costa molt d'entendre", ha afegit.Per ell, el debat "central" ha de virar sobre la disponibilitat de les vacunes a nivell global i espera que el "batec" que avui s'ha pogut sentir a Barcelona amb la declaració traspassi fronteres i arribi arreu. Noguera ha conclòs la seva intervenció recordant que les institucions i entitats que ho vulguin poden sumar-se a la declaració."Si no ens unim ara, quan ens hem d'unir? Si en algun moment s'han d'aixecar les patents és ara, no l'any vinent", ha afirmat Colau. L'alcaldessa de Barcelona s'ha compromès a traslladar la necessitat de fer-ho a l'estat espanyol i a Europa perquè escoltin la crida de l'OMS i la declaració feta des de Barcelona.