Mor un jove en ser arrossegat per un dromedari a Manises

Un jove de 20 anys ha mort després de ser arrossegat el 4 d'abril per un dromedari en una excursió guiada pel parc natural del Túria, a Manises, prop de València. La Guàrdia Civil ha obert una recerca per a esclarir les causes de l'incident, segons han informat fonts de l'Institut Armat, que apunten al fet que es tracta d'una cosa accidental.Segons ha informat Las Provincias, l'accident va tenir lloc a les proximitats d'una empresa de Manises que va organitzar l'activitat, quan un dels dromedaris es va espantar en creuar-se amb una noia que circulava a cavall.El dromedari va arrossegar en la seva carrera el jove mort i la seva germana, de 22 anys, durant més de 200 metres. Els dos germans van quedar enganxats en la doble cadira del dromedari, que va ser interceptat per un vehicle. Els germans van resultar ferits, en especial el noi, que va ingressar a l'hospital amb lesions cerebrals greus i va morir diversos dies després.

