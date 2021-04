Netflix busca extres per a una nova minisèrie que gravarà en diverses localitats de Catalunya

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Netflix ja ha engegat el projecte d'una nova minisèrie: Benvenidos a Edén, un thriller juvenil que es rodarà a Blanes, Lloret de Mar (Selva) i Malgrat de Mar (Maresme) però que també inclourà localitzacions com Lanzarote, Barcelona o Sant Sebastià. La productora ja ha començat el càsting per seleccionar els extres que hi intervindran. Busquen homes i dones majors de 16 anys.La sèrie està produïda per Brutal Media Producciones i la dirigeixen Daniel Benmayor i Menna Fité. Entre els actors protagonistes hi ha Amaia Abersasturi, Amaia Salamanca, Belinda Pop, Ana Wagener, Guillermo Pfening i Albert Baró.Tindrà de vuit capítols i gira entorn d'un centenar de joves que reben una invitació per assistir a un festival de música en una illa paradisíaca. Una dotzena d'ells perden el vaixell de tornada i s'han de quedar a l'illa.

