«Criar bé» de RAC1 s'estrena amb lideratge a l'EGM

Criar bé, el programa de RAC1 vinculat al portal criar.cat , s'ha estrenat a l'EGM per la porta gran. L'espai d'humor i criança presentat per Alba Carreres, amb Àngela Monge, Pol Mallafré i Pol Rodellar, ha aconseguit reunir 27.000 oients, sent líder en la seva franja i superant l'històric Els viatgers de la gran anaconda de Catalunya Ràdio.Es tracta d'un dels èxits d'aquest EGM per RAC1 , que s'enfila fins als 966.000 oients diaris, 100.000 més que en l'onada anterior.El programa pretén desencorsetar la criança, parlar obertament de mapaternitats i diversitat familiar, educació en la igualtat, feminisme i gènere, tot plegat amb una gran dosi d'humor i amor.El programa s'emet els dissabtes de 15 a 16 hores a Rac1 i es pot recuperar a través de totes les plataformes com Spotify Aquí en teniu un petit tastet.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor