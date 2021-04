L'obesitat pot afavorir el creixement de tumors cancerígens

Una investigació de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i del CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM) constata que la proteïna survivina modifica les característiques de les cèl·lules immunitàries presents en un tumor i en fa augmentar la seva activitat protumoral.El treball ha estat publicat a la revista internacional Cellular Oncology , pel grup de recerca en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (DIAMET). La recerca ofereix una nova perspectiva sobre el paper de la survivina en la interacció entre els components cel·lulars del microambient tumoral.El grup DIAMET havia demostrat en estudis previs que les cèl·lules mare del teixit adipós de les persones obeses produeixen gran quantitat d’una proteïna anomenada survivina. Ara, també s'ha conegut que aquesta proteïna també té efectes en les pròpies cèl·lules tumorals i afavoreixen el creixement del tumor.El treball proposa la survivina com a nou biomarcador, ja que podria ser de gran utilitat per identificar la presència de macròfags tumorals i per tant una major malignitat del càncer. Això redundarà en un major benefici per a la salut del pacient i una reducció de costos sanitaris, conclouen els investigadors.

