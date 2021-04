Els oncles de la nena assassinada a Vilanova el 2018 tomben la versió de l'acusat

Els oncles de la nena de 13 anys assassinada l'any 2018 a Vilanova i la Geltrú asseguren que l'acusat estava serè i sense símptomes d'haver consumit drogues ni alcohol. Així ho han relatat els dos homes que van trobar el cos ja sense vida de la nena al pis, amagat sota un matalàs i una pila de peces de roba. En la segona sessió de declaracions dels testimonis, han assegurat que l'acusat va trigar en obrir-los la porta i que no es va mostrar gens empàtic amb els familiars i veïns que s'havien mobilitzat per buscar la petita. Aquest dimarts també han declarat els pares, que s'han mostrat molt aspres tant amb l'acusat com amb la seva advocada, i les dues primeres doctores que van accedir a l'immoble un cop es va localitzar la nena.En el seu relat, l'oncle patern ha assegurat que es va assabentar que la nena s'havia perdut mentre sopava a través d'un grup de WhatsApp de l'escola i una mare del centre educatiu, motiu pel qual va marxar ràpidament a la casa dels seus pares. En arribar-hi, es va sumar a la cerca de la nena pel barri i pel mateix bloc dels pares, juntament amb l'oncle matern.En arribar al pis de l'acusat van picar, tot i que els veïns els havien advertit que la mare estava ingressada a l'hospital de Bellvitge i que molt probablement no hi hauria ningú. En no obrir, van insistir, fins que l'home els va obrir la porta, que estava tancada amb clau, obrint-la només una mica i nu, cobrint-se només amb una tovallola groga per la cintura perquè, deia, sortia de la dutxa.Va assegurar, segons els oncles i davant d'una parella d'agents dels Mossos que els acompanyaven, no saber res de la nena, i després d'intercanviar quatre paraules amb els veïns del pis de davant, va tornar a tancar. "Va actuar amb molta serenitat, amb absoluta indiferència amb el que li dèiem, i gens empàtic", ha explicat l'oncle patern.Després de donar alguna volta més pel barri, els dos homes s'havien quedat amb una sensació estranya, i van tornar al pis, en companyia d'altres persones que participaven en la recerca. Van tornar a picar i l'home va obrir la porta, llavors ja vestit, i els va dir en primer lloc que no els podia deixar passar perquè els seus pares no hi eren, i en segon lloc perquè havia consumit drogues i no volia problemes amb la policia.Desesperats, els dos homes van entrar, i l'oncle patern va regirar les habitacions mentre que el matern es va quedar al costat de l'acusat. "El tenia a un pam i no feia olor d'alcohol ni tenia símptomes d'haver-se drogat", ha assenyalat, tot apuntant que ell va regentar un bar anys enrere i sabia quins símptomes s'atribuïen a una situació i l'altra.L'última habitació on van mirar era la de l'entrada, on l'oncle patern va trobar un matalàs i una pila de roba damunt del llit, i en retirar-ho va trobar la nena morta. "Vaig sortir cridant que què havia fet, i ell es va llançar a terra dient que ell no havia fet res, com si fos un nen", ha relatat l'home, que amb els crits va provocar que pugés tot de gent del carrer.Segons ha relatat un amic de la família que va acompanyar els dos oncles al pis on van passar els fets, el cos de la nena estava sota la pila de roba i el matalàs, però dins d'una maleta, totalment encaixada a dins i amb un braç retorçat cap enrere. La sensació, ha dit, és que l'estava amagant al seu interior.Les dues metgesses que van arribar en primer lloc van confirmar que la nena estava morta i de feia molta estona, donat que començava a presentar un color blavós a la pell. El seu cos presentava símptomes d'haver estat víctima de violència, sobretot a la cara, motiu pel qual van optar per no tocar-lo i avisar el forense i el jutge perquè certifiquessin la mort i fessin l'aixecament corresponent.Els pares han explicat que van adoptar la nena, nascuda a la Xina, i que també tenien un fill biològic. Més endavant, el matrimoni es va divorciar, però la relació entre pare i mare era bona, i sempre s'entenien per establir els dies que els nens passaven a casa d'un o altre.A partir dels dies dels fets, tant els pares com el germà de la nena han hagut de sotmetre's a teràpia, si bé en el cas del pare només es va centrar en una sessió, el nen ha hagut de seguir en tractament des de llavors. La mare, a més de sotmetre's a teràpia, es troba en situació de baixa tot i haver intentat tornar a la feina en dues ocasions, moments en què ha patit ansietat, falta de gana i s'ha autolesionat.Els pares han explicat que la nena tenia por de la foscor, motiu pel qual dormia amb llums enceses a l'habitació i que voluntàriament no entrava en espais sense il·luminació. La mare, a més, ha assegurat que la petita no presentava cap lesió al seu cos el dia abans, quan la va veure nua perquè va ajudar-la a administrar el suavitzant del cabell mentre es dutxava.El pare, pel seu cantó, ha explicat que la nena havia demanat en reiterades ocasions poder anar sola pel carrer, volent "demostrar que era gran", i que en una ocasió la va deixar anar a soles, seguint-la amb el seu germà en la distància. Per aquest motiu, ell va creure que la nena, en el moment de la desaparició, podria haver anat sola de casa dels avis a casa del pare, quan en realitat es trobava al domicili de l'acusat.En acabar la seva declaració, i tot i els reiterats intents del jutge per frenar-la, la mare s'ha adreçat directament a l'acusat: "Que visquis molts anys però amb molta por, la por que va passar la meva filla a casa teva, a les fosques, amb el seu dolor, sentit la teva olor i el teu pes a sobre d'ella", li ha dit.També s'ha mostrat molest el pare, en aquest cas amb l'advocada de l'acusat, quan aquesta li ha dit a l'inici de la seva intervenció que lamentava la situació que estaven creuant: "En la instrucció no em vas dir ni que ho senties ni res, no cal que facis el paper perquè el jurat sigui aquí al davant", li ha dit, moment en què el jutge ha demanat que no interlocutés amb la lletrada.Diversos treballadors de negocis propers, concretament un forn de pa i dos bars, han explicat com van ser les darreres hores de l'acusat abans dels fets. La dependenta del forn de la cantonada ha explicat que el va veure afectat per la situació mèdica de la mare, i que li va demanar 10 euros, que li va deixar i que a dia d'avui encara no els hi ha retornat.De la mateix manera han declarat dos treballadors de bars, que han explicat que aquell dia va prendre una cervesa i mitja en un, que no va pagar, i una en un altre establiment, que sí que va pagar. Una altra dona que treballa en una acadèmia assegura que el va veure anar i tornar pel carrer, atrafegat i amb unes bosses.Al seu torn, un home amb qui va compartir cotxe una temporada per anar a la feina ha apuntat que li havia explicat els seus plans de traslladar-se a la Xina, on "hi tenia el seu futur". També ha assegurat que en dues ocasions li havia demanat 10 i 20 euros, que posteriorment li va retornar.

