Reviure els tres dies d'abril, 90 anys després

Els primers espectadors de la mostra Foto: Daniel Muñoz Soler

La fotografia de la proclamació per part de Francesc Macià. Foto: Daniel Muñoz Soler

En l'aniversari del dia que Espanya es despertava republicana , als Jardins del Palau Robert s'hi ha presentat l'exposició "Tres dies d’abril. 90 anys de la proclamació de la República". L'acte ha donat el tret de sortida a una mostra que inclou imatges que detallen què va passar a Catalunya entre el 14 i el 17 d’abril de 1931. O el que és el mateix: entre l'inici i la fi de la República Catalana declarat per Francesc Macià.La proposta, obra de l'historiador Oriol Dueñas per encàrrec del Memorial Democràtic, pretén donar a conèixer què va significar i com es va viure aquella data a tot Catalunya, no només a Barcelona. El periodista català Josep Maria Planes, en una crònica a la revista Mirador del 16 d'abril, escrivia: "Impossible de reflectir amb justesa l'espectacle meravellós de la ciutat en una jornada històrica de la proclamació de la República Catalana". Gairebé un segle anys després, però, això és justament el que vol projectar l'exposició: l'esclat d'alegria que es va viure durant 72 hores als carrers de Catalunya. Un èxtasi viscut per milers de catalans i catalanes davant l'horitzó d'esperança i llibertat que s'obria després d'anys d'autoritarisme i caciquisme.Ignasi Cristià, dissenyador de la mostra, ha volgut representar metafòricament la volatilitat d'aquells instants subjectant les fotografies exposades en una estructura en forma d'origami. Les imatges, a més, pengen d'un fil, i així es pretén representar "una proclamació de la República que va ser fràgil, però no feble".L'exposició ressegueix l'emoció que es va viure a les places i ajuntaments de tot Catalunya en el moment que els nous alcaldes anunciaven el final de la dictadura de Primo de Rivera i el regnat d'Alfons XIII. "L'estrèpit dins del cervell, totes les músiques, tots els himnes, totes les esperances, tots els somnis", en paraules del periodista Artur Bladé.L'exhibició revela la mirada de la gent del carrer gràcies a les imatges que van realitzar fotògrafs no professionals; ciutadans que van voler immortalitzar unes hores històriques pel país. La proposta "Tres dies d'abril" és un acte més dins del programa que ha elaborat el Memorial per celebrar els noranta anys de la proclamació de la República.El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha afirmat que l'exposició s'ha dissenyat de tal forma que sigui possible traslladar-la per arreu del país. "El 14 de maig s'inaugura al Museu d'Història de Girona i així progressivament en una vintena de municipis", ha recordat.La mostra il·lustra, a través de fotografies i testimonis escrits, tres dies clau de la nostra història recent; 72 hores d'il·lusió desfermada. "Quan el poble és feliç no necessita sang, ni vi, ni llançar pedres", recordava Teresa Pàmies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor