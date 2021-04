Signatura de llibres en diferit i zones perimetrades: què sabem del Sant Jordi 2021?

Altres notícies que et poden interessar

El Sant Jordi del 2021 tornarà a estar marcat per les restriccions sanitàries. Encara no es coneixen tots els detalls de la jornada, però ja hi ha aspectes que el Govern ha treballat amb els municipis i amb el sector del llibre per tal que es desenvolupi amb una certa normalitat dins la pandèmia. Una de les mesures que ha detallat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, és que les signatures de llibres siguin en diferit. Què vol dir? Que les compradors podran encarregar a les llibreries volums dedicats pels autors i passar-los a recollir abans, durant i després del dia de Sant Jordi.D'aquesta manera s'evitaran les cues al carrer per obtenir una signatura dels autors i, per tant, les aglomeracions tan característiques de la jornada. En els municipis de menys de 5.000 habitants, seran les autoritats locals les que dictaminaran com s'ha de desenvolupar el Sant Jordi per "dinamitzar-lo", segons ha detallat Budó. En pobles i ciutats on visquin més de 5.000 persones, es posaran a disposició grans zones perimetrades davant les llibreries per tal de poder comprar al carrer. Preferiblement, totes les activitats s'hauran de celebrar a l'aire lliure, seguint les recomanacions que fa el Procicat Es faran controls d'aforament en tot moment -a l'interior no podran superar el 50%- i s'hauran de seguir les mesures sanitàries establertes, que passen per la distància, el rentat de mans i l'ús obligatori de la mascareta. Les activitats no es limitaran a la jornada de Sant Jordi, sinó que s'esponjaran al llarg de tota la setmana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor