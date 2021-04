El Govern troba «prematur» que Sánchez es negui a prorrogar l'estat d'alarma

Altres notícies que et poden interessar

"D'aquí al 9 de maig encara queda molt de temps i va ser prematur dir que a partir d'aquella data decauria l'estat d'alarma". Són paraules de Meritxell Budó, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, en la roda de premsa d'aquest dimarts posterior al consell executiu. Es referia, d'aquesta manera, a la voluntat de Pedro Sánchez de no prorrogar l'alarma a partir del 9 de maig , que és considerada "prematura" per part de la Generalitat. Budó, de fet, ha indicat que aquest mecanisme no hauria de decaure si les dades epidemiològiques no remeten des d'ara i fins a principis de maig.La consellera ha indicat que Sánchez no ha promogut reformes legals per mantenir restriccions sense haver d'aplicar l'estat d'alarma, de manera que l'estat d'alarma continua com a fórmula única per limitar la mobilitat o imposar tocs de queda. "Necessitem tots els mecanismes per continuar gestionant la pandèmia", ha apuntat Budó, que també ha demanat a Sánchez que no barregi la gestió de la crisi del coronavirus amb les eleccions a la Comunitat de Madrid previstes pel 4 de maig. El líder del PSOE està molt actiu en campanya i porta dues setmanes consecutives compareixent després del consell de ministres, i demà dimecres intervindrà des del faristol del Congrés per avaluar l'estat de la pandèmia i detallar com es gestionaran els fons europeus, que comencen a fer camí des del consell de ministres "En aquests moments no sabem com serà la situació epidemiològica del 9 de maig. Estem en la quarta onada de la pandèmia, així que les decisions s'haurien de prendre al marge dels interessos electorals a la Comunitat de Madrid", ha ressaltat Budó, que no ha demanat explícitament que es prorrogui l'estat d'alarma, sinó que les decisions es prenguin en base al que diguin les autoritats sanitàries. En aquests moments, a Catalunya hi ha 518 persones ingressades a les UCI , i tant la velocitat de propagació com el risc de rebrot continuen a l'alça, continuant la tendència dels últims dies.Preguntada sobre si el Govern ha començat a treballar restriccions en cas que l'estat d'alarma decaigui a partir del 9 de maig, Budó ha apuntat que totes les mesures hauran d'estar avalades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). "Amb el risc que no es puguin aplicar", ha remarcat la consellera de la Presidència, que ha indicat que qualsevol iniciativa estarà avalada per les autoritats sanitàries. Pel que fa al toc de queda, ha apuntat que no es podrà aplicar perquè la Generalitat no té competències. "No es podria aplicar sense estat d'alarma", ha apuntat la dirigent independentista.

