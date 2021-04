Aena reclama decidir abans de l'estiu si es vol ampliar de l'aeroport del Prat

El president d'Aena, Maurici Lucena, ha instat les administracions locals a decidir abans de l'estiu si accepten que l'aeroport del Prat ampliï la tercera pista amb l'objectiu que les instal·lacions es converteixin en un hub internacional. Es tracta d'una actuació que implicaria la invasió d'un espai natural al Delta del Llobregat, tot i que el president d'Aena ha ofert compensar amb deu vegades més la zona protegida afectada. "No es farà res contra l'opinió majoritària del territori", ha assenyalat al debat 'Barcelona i les seves infraestructures clau' de Barcelona Tribuna.En la seva intervenció, Lucena ha assenyalat que "la proposta hi és" i que la companyia està disposada a invertir 1.700 milions d'euros en l'ampliació de l'aeroport del Prat, que consistiria en l'ampliació de la tercera pista sobre una zona protegida i una terminal satèl·lit, dos projectes que Aena sempre ha dit que van vinculats. Lucena ha afirmat que li resulta "impactant" que ara que la companyia és "a tocar" de concretar aquesta actuació llargament reivindicada pels sectors econòmics el projecte estigui "molt discutit internament". "Ha de ser Catalunya que debati si vol realment entomar aquesta proposta", ha insistit.Per Lucena, és una situació de "caixa o faixa" ja que és una actuació que caldria incloure o no en els plans per als pròxims cinc anys i no es tornaria a posar sobre la taula fins a finals d'aquesta dècada. En cas que es descarti ampliar l'aeroport ara, aquesta opció no es tornaria a posar sobre la taula fins a finals d'aquesta dècada i no seria una realitat almenys fins al 2035.Com a novetat, el president d'Aena ha explicat que s'incrementarien les compensacions a canvi d'envair una zona protegida per a l'ampliació de la pista curta. Concretament, la companyia ha ampliat la proporció d'1 a 10, davant de la d'1 a 5 oferta inicialment, tal com va detallar el mateix president en una conferència al Cercle d'Economia fa poc més d'un any. Aquesta compensació s'ha doblat després de les converses amb les administracions locals i després d'analitzar la disponibilitat dels terrenys amb els ajuntaments de l'entorn. L'espai que la companyia facilitaria a aquests municipis serien al voltant del mateix Delta.En el mateix acte el president de Saba i expresident d'Abertis, Salvador Alemany, s'ha mostrat crític amb les limitacions a la mobilitat al centre de Barcelona i ha avisat que els ciutadans de fora de Barcelona "no poden rebre el missatge que no s'hi pot anar en cotxe". "Hem de combatre les emissions però no podem confondre l'enemic. L'enemic no és el cotxe, les emissions deriven de la gestió", ha dit el president de Saba, que ha indicat que quan la circulació es restringeix les emissions augmenten. "No podem limitar el funcionament de la infraestructura per resoldre les emissions", ha continuat.Per Alemany, un altre dels missatges que no es pot traslladar a l'exterior és que a Barcelona hi ha un "atac a l'automòbil" i que "la indústria de l'automòbil i especialment l'auxiliar no està ben acceptada a la nostra ciutat". "Depenem molt en PIB, en llocs de treball... Els projectes, els models, es reparteixen a partir de petites subtileses", ha advertit el president de Saba, que ha afegit que Barcelona no té una estructura laboral "barata" però sí elements de talent complementaris".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor