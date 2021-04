Costa veu pitjor un Govern que «enterri definitivament» l'1-O que repetir eleccions

L'exvicepresident del Parlament Josep Costa creu que és pitjor un govern que "enterri definitivament" l'1 d'octubre que un escenari de repetir eleccions. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio ha volgut deixar clar que ell no vol eleccions i que aposta perquè "es posi a caminar la majoria independentista de més del 50% del 14-F", però no a qualsevol preu.Costa, que ha deixat el Parlament per tornar a la vida acadèmica, ha explicat que ha portat la querella de la Fiscalia contra ell per desobediència al comitè de drets humans de les Nacions Unides. El mes de març ja va portar el cas al Tribunal d'Estrasburg, així doncs, segons Costa, ara s'amplia la "batalla internacional" que es mostra convençut que guanyarà.Tot i que amb la renúncia de Carles Puigdemont del seu escó al Parlament, Costa podia mantenir-se a la cambra catalana, va decidir no agafar l'acta i tornar a la vida acadèmica. Segons ha explicat, es tracta d'una decisió meditada des de feia temps i que va acabar de prendre després de veure l'escenari "d'atzucac" que ha deixat les eleccions del 14 de febrer.Es tracta, segons l'exvicepresident del Parlament, d'un "empat infinit" entre les estratègies independentistes que veu "incompatibles". I ha arribat a la conclusió que pot ajudar més des de fora que no pas des de dins de la política."És complicat fer govern si els desacords són tan grans. Entre esperar a la propera generació i persistir fins a ser independents, quin és el punt d'acord entre les dues estratègies? Jo no el sé veure i el problema de fons és aquest", ha argumentat.Davant d'aquesta situació, Costa creu que investir un govern d'ERC en minoria no és la traducció política de la majoria independentista del 52% del 14-F i ha afegit que aquesta no és la seva preferència. Tampoc vol que es repeteixin les eleccions per falta d'acord però apunta que encara seria pitjor un govern que "enterrés definitivament" l'1-O. "Potser seré una mica polèmic. El país necessita un govern i estar ben gestionat. Però si el preu és enterrar definitivament l'1 d'octubre, crec que és pitjor que unes eleccions", ha defensat.Costa creu que el dret a fer la independència ja es va guanyar l'1 d'octubre del 2017 i ha qüestionat que s'hagi de repetir un referèndum. "No veig què aporta un altre referèndum", ha afegit.Pel que fa a la querella que la fiscalia ha presentat contra ell i altres membres de l'anterior Mesa del Parlament per desobediència, Costa ha afirmat que hauria preferit ser inhabilitat per investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. En canvi, segons ha dit, té una querella per una proposta de resolució "que venia autocensurada de casa i ja no era gran cosa".Costa ha explicat que la seva defensa es basarà en no acceptar la potestat d'un tribunal per jutjar l'activitat parlamentària. I ha apuntat que s'ha de fer la batalla cap a aquest sentit ja que hi ha un "trencament absolut del model de democràcia parlamentària". Per això, ahir dilluns, va portar el cas a les Nacions Unides, sumant així aquest front a la via oberta al Tribunal d'Estrasburg. L'exvicepresident creu que el comitè de drets humans de l'ONU té capacitat per jutjar si hi ha vulneració de drets fonamentals com assegura que passa en el seu cas.L'exvicepresident ha afirmat que li preocupa poc que l'inhabilitin perquè si no estigués disposat al fet que l'inhabilitessin, ja no hauria acceptat ser a la Mesa del Parlament. De fet, considera que "ningú hauria d'estar a la Mesa si té por d'una inhabilitació".

