La Fiscalia es querella contra Ivan Tibau per suposada desviació de fons al procés

La Fiscalia de Barcelona ha presentat una querella contra l'exsecretari general de l'Esport, Ivan Tibau, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat. El ministeri fiscal acusa l'exalt càrrec de la Generalitat de malversació de fons públics per haver destinat, presumptament, diners de l'empresa pública Equacat -que gestiona el Canal Olímpic de Castelldefels i que ell presidia- al procés independentista. Fonts de la Fiscalia consultades per aquest diari concreten que la querella s'ha interposat al jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona, en una causa on ja hi ha sis querellats en el marc de les diligències prèvies 111/16 que investiga el suposat desviament de fons a través de la Diputació de Barcelona durant l'època de CiU.El fiscal sosté que Tibau va ordenar el pagament d'una factura de 17.995 euros que data de l'any 2015 a l'empresa Unipost pels serveis prestats en el procés independentista. La companyia de missatgeria va fer el repartiment de la correspondència oficial de la consulta del 9-N impulsada per Artur Mas. Unipost també va estar al punt de mira arran de l'1-O. La querella contra l'exsecretari és de mitjans de juliol de 2020 i el fiscal argumenta que els fets poden constituir delictes de prevaricació administrativa, malversació i falsedat documental.La Fiscalia també denuncia, a la mateixa querella, el directiu d'Unipost Pablo Raventós -també processat per desobediència i malversació en relació al referèndum de l'1-O- i l'exsots director de l'empresa pública Equacat Xevi Ardite. Igualment, el ministeri públic s’ha querellat contra els exmàxims responsables del Club de Tir Cassalot de Torà, de Lleida, el Club Ciclista Sant Boi i el Club Poliesportiu i Cultures Les Peces, de Tarragona, per haver rebut fons d'Equacat per uns suposats patrocinis del Canal Olímpic que no es van fer. El fiscal assegura que aquesta pràctica "amagava" la voluntat de fer una subvenció pública, cosa que considera que Equacat no pot fer. Els patrocinis van dels 2.000 als 5.455 euros.

