El PSC exigeix el cessament del cap d'informatius de TV3 i proposa «refundar» la cadena

La portaveu del PSC al Parlament Alícia Romero ha anunciat aquest matí la sol·licitud de cessar al cap d'informatius de TV3 i "refundar" la televisió pública catalana. Romero ha criticat durament TV3, acusant-la de "no complir amb la seva missió". "No hi ha pluralisme ni de gènere, ni esportiu, ni social, ni territorial ni informatiu", ha afirmat.Tot i això, la portaveu del PSC ha expressat el seu "màxim respecte pels professionals de la comunicació" i ha focalitzat el problema només en la figura del cap d'informatius de la cadena pública. Romero ha explicat que presentaran aquesta "proposta de refundació" de TV3 "en les pròximes setmanes".En referència a les negociacions per crear govern, Romero ha lamentat que "s'estiguin allargant tant" i segueix emplaçant a Esquerra a explorar una alternativa "progressista" diferent de la que "ja hem vist abocada al fracàs", en referència als pactes amb Junts. "Només veiem retrets, però no parlen dels problemes de la gent", ha criticat. La portaveu del PSC ha insistit, però, en un govern dels socialistes i els comuns i on els republicans només serveixin de suport extern.Romero ha exposat també que el PSC ha demanat la compareixença del vicepresident en funcions Pere Aragonès perquè doni explicacions sobre la situació sanitària i la "desgestió" dels fons europeus. "És intolerable que el Govern faci quaranta-un dies que no ret comptes amb el Parlament", ha criticat la portaveu socialista.Els socialistes han sol·licitat la convocatòria de la Junta de Portaveus per donar vistiplau al ple d'Aragonès. A més, demanen crear quatre comissions "bàsiques" que són la de l'Estatut del diputat, la de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la de la Sindicatura de Comptes i la del síndic de Greuges.

