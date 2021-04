El Japó abocarà al mar l'aigua radioactiva de Fukushima

El govern del Japó no hi veu cap altra alternativa: llançaran a l'oceà Pacífic un milió de metres cúbics d'aigua radioactiva tractada que es va filtrar a la planta d'energia nuclear de Fukushima, després dels ensorraments del nucli pel terratrèmol i el tsunami del 2011. El primer ministre japonès, Yoshihide Suga, s'ha reunit aquest dimarts amb membres del seu gabinet per formalitzar aquesta decisió, amb una forta oposició dels pescadors i ciutadans de la zona."L'eliminació de l'aigua tractada és un tema inevitable en el desmantellament de la planta de Fukushima Daiichi", ha explicat Suga a la reunió, on ha detallat que el pla s'implementarà "al mateix temps que es garanteix que els estàndards de seguretat siguin aprovats per un ampli marge i es prenguin mesures fermes per evitar mals majors". La qüestió sobre que fer amb l'aigua residual que encara queda a Fukushima ha generat un debat que ha durat set anys, provocant fortes tensions en les administracions japoneses.El procés per abocar l'aigua al mar començarà d'aquí a dos anys i podria durar dècades, segons les previsions de les autoritats. Les dades de les quals disposava el govern del Japó assegurava que l'aigua emmagatzemada ascendia a 1,23 milions de tones i omplia 1.044 tancs.Els pescadors i residents locals ja s'han oposat a aquesta solució a causa dels temors que els consumidors evitin el marisc de la zona, mentre que organitzacions de la societat civil han mostrat preocupació per l'impacte ambiental que podria tenir aquest abocament. Corea del Sud és un dels països que, actualment, prohibeix les importacions de mariscs i altres productes agrícoles de la zona per les filtracions que es van produir després del desastre del 2011, restriccions a les importacions que podrien augmentar si finalment aquesta és la sortida per la qual opta el Govern de Suga.

