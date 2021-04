La ministra d'Exteriors menysté el 52% en una entrevista a la televisió pública d'Estònia

La ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, va ser entrevistada ahir a la televisió pública d'Estònia en el marc d'una visita oficial del govern espanyol al país bàltic per commemorar els 100 anys de l'inici de les relacions diplomàtiques entre els dos estats. L'entrevista es va centrar quasi en exclusiva a la qüestió catalana -Estònia és un dels països sensibles al procés català- i, preguntada pel fet que Catalunya no pugui convertir-se en un estat independent, González Laya menysté el 52% dels vots favorables a la independència a les eleccions del 14 de febrer i situa aquest suport en un 35-37% dels ciutadans. "No tots els catalans pensen igual", apunta la ministra a preguntes de la periodista Astrid Kannel.González Laya rebutja una possible independència i recorda que la Constitució demana, per a fer aquest pas, "majories a Catalunya i a Espanya". Avisa, en aquest sentit, que tirar endavant un procés d'aquestes característiques sense prou consensos porta al "caos" i que cal "respectar les llibertats d'uns ciutadans i dels altres". "Si tothom decideix sense respectar els altres això és caos i no ho volem això", ha dit. "Quan parlen de Catalunya es pensen que tots els catalans pensen de la mateixa manera, i això no és així", recorda la ministra, que admet que si un territori com Catalunya assolís la independència, també podria passar amb altres zones. "Què passaria amb altres regions que també tenen la seva llengua o autogovern?", es pregunta.Sobre el cas de Carles Puigdemont, González Laya recorda que és eurodiputat i "viu en llibertat i tots els drets com tots els ciutadans". De tota manera, assegura que Puigdemont s'ha d'enfrontar a un judici a Espanya i de moment això no ha passat perquè tenia, fins ara, la protecció del Parlament Europeu. També nega l'existència de presos polítics, sinó que hi ha gent a la presó per "trencar la llei espanyola". La ministra s'ha mostrat ofesa per la pregunta de la periodista, que ha comparat Espanya i Rússia arran del cas Navalny.

