Joandomènec Ros s'acomiada de l'IEC refermant el compromís amb «la voluntat del poble de Catalunya»

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) celebrarà eleccions el 3 de juny, posant fi a la presidència del biòleg Joandomènec Ros, que esgota ara el seu segon mandat. Aquest dimarts, Ros ha fet el balanç d'aquests anys, refermant el paper jugat per l'Institut a l'hora de donar suport als governants catalans per reclamar una consulta perquè els ciutadans puguin expressar com volen ue sigui elfutur de Catalunya. Ros ha recordat que l'IEC ha fet diversos pronunciaments per fer costat a "la voluntat del poble de Catalunya".La filòloga Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica, ja té enllestida la que serà la seva candidatura - tal com va avançar NacióDigital -, l'única que s'ha presentat a les eleccions convocades. Serà la primera dona a presidir la institució acadèmica en tota la seva història, fundada el 1907 sota els auspicis de la Diputació de Barcelona, presidida per Enric Prat de la Riba.Ros ha assenyalat que, malgrat les dificultats dels darrers anys, afegides als efectes de la crisi pandèmica, l'IEC ha continuat duent a terme la seva tasca. El president ha destacat el fet que l'IEC continua sent la principal editorial científica catalana, ha continuat sent activa en la xarxa internacional de centres similars, des de la Unió Acadèmica Internacional, com també col·labora amb la Xarxa Vives d'Universitats, creant la Càtedra Carner junt amb la UB. S'ha avançat també en la normalització de les relacions amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.El president de l'Institut ha subratllat també la publicació de les recerques de les diverses seccions de l'IEC, així com la modernització i posada al dia del web de la casa. Ha posat en valor, més enllà de la tasca filològica de l'entitat, el paper jugat en els àmbits de la ciència, com la participació rellevant en el tercer informe sobre el canvi climàtic o l'elaborat arran del temporal Glòria.

