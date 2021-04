Nuet portarà la seva inhabilitació al Constitucional tot i que té assumit que la sentència no s'aturarà

El diputat d'ERC al Congrés Joan Josep Nuet ha explicat que presentarà un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC) contra la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitar-lo durant vuit mesos per desobediència quan formava part de la mesa del Parlament , la tardor del 2017. En una entrevista a Ser Catalunya , Nuet ha admès que possiblement el seu recurs no aturarà l'aplicació de la seva sentència i que haurà de deixar de ser diputat a la cambra baixa."Haurem de saber si el Constitucional atura l'aplicació de la sentència quan admeti el meu recurs d'empara. És possible que ho faci però també que no ho faci. La lògica del que fins ara ha vingut passant fa pensar que a mitjans de maig deixaré de ser diputat", ha conclòs.

