RAC1 amplia la distància amb Catalunya Ràdio en l'últim EGM

L'EGM ha deixat uns resultats ben diferents entre les dues principals emissores catalanes. RAC1 s'enfila fins als 966.000 oients diaris -100.000 més que en l'onada anterior- i Catalunya Ràdio baixa als 564.000 -uns 77.000 menys-. La SER és tercera amb 347.000 oients -74.000 menys- i la COPE quarta, amb 227.000.Les dades del primer trimestre reforcen el liderat a primera hora d'El Món a RAC1. El programa presentat per Jordi Basté supera el seu millor registre amb 743.000 oients diaris. A l'altra banda, Laura Rosel baixa però es manté per sobre dels 400.000 oients.Fins a cinc programes més de RAC1 han superat el seu rècord d'audiència en el darrer informe. Són el Versió RAC1 de Toni Clapés -318.000-, el Vostè primer de Marc Giró -185.000-, el 14/15 de Mònica Fulquet -93.000-, el Via lliure de Xavi Bundó -638.000 els dissabtes i 568.000 els diumenges- i el Superesports -300.000-.Les notes positives per a l'emissora pública es produeixen el cap de setmana, amb El suplement de Roger Escapa a l'alça després de registrar uns 400.000 oients. El Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández i Empar Moliner, és l'informatiu més escoltat i el cap de setmana, amb Neus Bonet, és líder de la seva franja.

