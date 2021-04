Et toca vacunar-te? Pots sol·licitar cita sense que t'avisi Salut

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut va enviar aquesta tarda 40.000 missatges SMS perquè demanin cita per vacunar-se contra el coronavirus les persones nascudes l'any 1952, que ara tenen 69 anys. També els catalans d'entre 60 i 65 anys poden demanar cita per posar-se la vacuna. Es pot fer a través d'aquest web Es tracta de les primeres persones de més de 65 anys que reben la vacuna d'AstraZeneca després que la Comissió de Salut Pública de la setmana passada acordés ampliar la franja d'edat per al vaccí anglès dels 60 als 69 anys.Pel que fa als ciutadans d'entre 60 i 65 anys, Salut ja ha obert diverses convocatòries per demanar cita prèvia. Aquest dimarts ha tornat a obrir places perquè s'hi puguin inscriure en les dates disponibles.Un 49% dels ciutadans d'entre 60 i 65 anys ha rebut la primera dosi de la vacuna contra la covid-19, segons el darrer balanç del Departament de Salut. A més, un 0,4% ha rebut una segona dosi i un 1,2% té la pauta completa. El Departament entén per pauta completa haver rebut les dues dosis o bé només una en el cas de ser menor de 56 anys i haver passat la covid.En línies generals, el 20,2% de la població de més de 16 anys ha rebut la primera dosi, un 17,1% si es té en compte la població general. Un 6,2% té la pauta completa, percentatge que puja al 7,3% si es té en compte la població de més de 16 anys. En total s'han administrat 1.327.873 primeres dosis (+19.967) i 462.795 segones (+481).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor