Els catalans nascuts el 1952 poden demanar cita per vacunar-se demà

El Departament de Salut ha enviat aquesta tarda 40.000 missatges SMS perquè demanen cita per vacunar-se contra el coronavirus les persones nascudes l’any 1952, que ara tenen 69 anys. Per demanar cita per posar-se la vacuna es pot fer a través d'aquest web Tothom que tingui aquesta edat pot demanar hora per vacunar-se demà si hi ha hores disponibles. Les 40.000 persones citades són nascudes l'any 1952 i rebran un dels vaccins que fins ara es destinaven al col·lectiu de 60 a 65 anys.Són les primeres persones d'aquesta franja d'edat que són cridades per rebre la vacuna d'AstraZeneca després que la Comissió de Salut Pública de la setmana passada acordés ampliar la franja d'edat per al vaccí anglès dels 60 als 69 anys.

