El Consell per la República posa la nova identitat digital a disposició del futur Govern

El Consell per la República ha organitzat aquesta tarda una tertúlia amb dos membres de la seva direcció -Guillem Fuster, coordinador de Poble Lliure; i Antoni Castellà, màxim responsable de Demòcrates- en la qual ha presentat l'anomenada Identitat Digital Republicana. Es tracta de la nova targeta d'identificació impulsada per l'organisme presidit per Puigdemont, que es presenta com l'eina de "desconnexió de l'Estat" que el futur Govern - encara bloquejat - pot començar a utilitzar si té "voluntat política". De moment, després d'una setmana en marxa, suma 12.000 inscripcions.L'acte ha arrencat amb un vídeo explicatiu que exposava les utilitats de la nova identitat digital, com ser membre de ple dret del Consell per la República i tenir accés als diferents processos participatius de l'òrgan. Com a novetat, el mecanisme compta amb un QR identificatiu que permet "registrar-se i accedir als serveis d'empreses d'arreu dels Països Catalans", tot i no comptar, de moment, amb cap empresa "important" registrada. Castellà ho ha justificat amb el fet que el projecte "tot just s'està presentant".Per altra banda, Fuster ha explicat que la identitat digital com una "eina" que es desenvolupa des de fa mesos a través del Consell per la República i que té la funció "d'estructura d'Estat amb un caràcter de confrontació i de construcció institucional al marge de l'àmbit legal espanyol". El coordinador de Poble Lliure ha realçat el fet que la identitat digital converteix els seus membres en "persones actives en el procés de construcció del projecte republicà".Els dos dirigents independentistes han animat a registrar-se a la Identitat Digital Republicana per començar a "desconnectar del marc mental espanyol". Tanmateix, han admès que no serveix per substituir les utilitats del DNI. La inscripció té un preu de sis euros pel format digital amb QR i de dotze per la targeta física.

