Cristina Cifuentes fitxa per un reality show de Televisió Espanyola

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes fa un nou pas en la seva experiència televisiva. Serà concursant del programa MasterChef Celebrity 6, de Televisió Espanyola, que ja va comptar amb una altra expolítica del PP, l'ex vicepresidenta del Congrés dels Diputats Celia Villalobos.Cifuentes va haver de dimitir després que es destapés una presumpta trama perquè aconseguís el títol d'un màster a la Universitat Rey Juan Carlos sense haver fet el treball final. En la sentència, dictada al febrer, van ser condemnades una assessora de l'expresidenta madrilenya i una professora per haver falsificat l'acta del treball, però l'expolítica del PP va ser absolta El pas per MasterChef implicarà el canvi de cadena de Cifuentes, que fins ara era col·laboradora de Mediaset, on ha estat tertuliana dels programes Cuatro al día, Todo es mentira, Ya es mediodía i El programa de Ana Rosa. L'any passat l'expolítica va rebutjar una oferta per participar en Supervivientes.

