França prohibeix els vols per viatges que es poden fer en dues hores de tren

La reducció dels vols domèstics és una de les principals solucions per combatre el canvi climàtic. Per forçar que es traslladin els desplaçaments cap a la xarxa ferroviària, França ha aprovat una llei que prohibeix part dels vols estatals.L'Assemblea Nacional del país va decidir en una votació celebrada aquest dissabte l'abolició de les rutes aèries que es puguin substituir per viatges en tren amb una durada menor a dues hores i trenta minuts."Sabem que l'aviació contribueix al diòxid de carboni i a causa del canvi climàtic hem de reduir les emissions", va defensar Agnes Pannier-Runacher, ministra d'Indústria gal·la. La mesura, que encara ha de passar el tràmit de l'aprovació al Senat, forma part del pla per reduir les emissions de carboni a França a nivells del 1990 abans del 2030.La prohibició dels vols tindrà conseqüències per als comptes de les aerolínies, tocats per les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia del coronavirus. En concret, a França l'aerolínia Air France té pendent una recapitalització per part del govern francès per valor de 4.000 milions d'euros.

