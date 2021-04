Matthew Perry penja una foto del rodatge del retrobament de «Friends» (i l'acaba esborrant)

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

El retrobament de Friends és un dels esdeveniments televisius més esperats dels últims temps. La famosa sèrie de 1994 gaudirà d'un episodi especial a la plataforma HBO, una notícia que va donar la volta al món i va emocionar milions de fanàtics. El rodatge ja ha finalitzat -segons ha informat el compte oficial de la producció- però encara no s'ha pogut veure ni un tràiler ni cap imatge. Fins ara.Matthew Perry, l'actor que interpreta el mític Chandler Bing a la sèrie, ha penjat una fotografia al seu compte d'Instagram on se'l veia maquillat en el rodatge de l'especial. Al cap de pocs minuts l'ha esborrada, però diversos comptes fans l'han pogut recuperar. El silenci al voltant de l'especial és un dels factors pels quals Perry ha hagut de fer desapareixer la fotografia.Què se sap fins ara de l'episodi especial de Friends? Serà el primer cop des de 2004 que es podrà veure a tot el repartiment junt davant d'una pantalla: Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer i Matthew Perry. No serà cap ficció, sinó que els intèrprets i els responsables de la sèrie es reuniran al voltant d'una taula per parlar i reflexionar sobre el que va suposar Friends.

