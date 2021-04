Tot el que has de saber de la vacuna de Janssen que arriba aquesta setmana

Altres notícies que et poden interessar

La vacuna de Janssen, la quarta contra el coronavirus aprovada a Europa, arriba dimecres a l'Estat i tot seguit s'enviarà a Catalunya. Se sumarà a les de Pfizer, Moderna i AstraZeneca, que ja s'estaven administrant a la població per protegir-se de la Covid-19. El nou fàrmac es farà servir a l'inici per immunitzar les persones de 70 a 79 anys El principal avantatge d'aquest nou antídot contra la pandèmia és el fet que és monodosi. Amb una sola dosi, el vacunat ja té una immunitat elevada davant el coronavirus. Aquesta característica diferencia la de Janssen -una filial de Johnson & Johnson- respecte a les altres vacunes i permet vacunar grups de població amb la meitat de dosis, una qüestió vital en cas de problemes amb el subministrament d'alguna de les vacunes.L'altre punt fort és la temperatura a què es poden mantenir, d'entre 2 i 8 graus, molt més alta que la d'altres vacunes, i que permet que sigui més fàcil mantenir la cadena del fred. Inicialment han de viatjar congelades, a una temperatura d'entre -25 i -15 graus. Abans de descongelar-se poden conservar-se durant dos anys, a més. Un cop descongelades, això sí, cal que s'injectin abans que passin 12 hores, i en obrir un vial, cal usar les cinc dosis que conté abans que passin tres hores.La seva eficàcia, del 66%, és menor que la de la resta de fàrmacs contra el coronavirus que s'estan administrant ara. Els assajos clínics, en què han participat 44.000 persones arreu del món, eleven l'efectivitat al 85% en casos greus. Aquest darrer aspecte és clau per combatre la pandèmia.La vacuna també presenta alguna possibilitat -remota, com en el cas d'AstraZeneca-, de provocar l'aparició de coàguls. Així ho va comunicar l'Agència Europea del Medicament, que va notificar quatre casos als Estats Units, l'únic país on fins ara s'administrava.

