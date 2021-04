Europa calcula que necessitarà 2.000 milions de vacunes el 2022

Brussel·les calcula que la Unió Europea necessitarà 2.000 milions de vacunes el 2022. La Comissió Europea està preparant les negociacions amb les farmacèutiques per comprar més dosis de cara a "la pròxima fase" de la campanya de vacunació."Ens hem de preparar per a les injeccions de reforç, les variants i la vacunació de nens i adolescents", ha assegurat el portaveu de Salut de l'executiu europeu, Stefan de Keersmaecker. La UE espera haver administrat més de 450 milions de dosis durant la primera meitat del 2021.Per aquest any ha comprat de forma anticipada més de 1.700 milions de dosis de les quatre vacunes autoritzades pel regulador europeu (Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca i Janssen).