Mor als 70 anys Lluís Lloret, exalcalde de Bàscara

L'exalcalde de Bàscara (Alt Empordà) Lluís Lloret ha mort aquest dilluns als 70 anys. Lloret, que actualment residia a l'Escala, va ser alcalde del municipi des del 1983 fins al 2015. Primer com a independent i des del 1995 sota les sigles de l'antiga Convergència i Unió (CiU). Lloret, un dels històrics de la comarca, va perdre aquells comicis per pocs vots i Narcís Saurina (ERC) es va convertir en el nou alcalde del municipi. Lloret va passar a l'oposició.Durant la seva etapa com alcalde, va protagonitzar nombroses mobilitzacions que van desembocar en la prohibició, l'any 2013, del pas de camions de gran tonatge pel municipi.L'any 2019, l'Audiència el va condemnar per estafar un promotor fent-li creure que podria edificar en uns terrenys del polígon industrial d'Orriols quan no era possible. La sentència li va imposar una condemna de tres anys i 9 mesos de presó, una multa de 2.484 euros i una indemnització a l'empresari de 6,2 milions d'euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor