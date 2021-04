Detinguts a Barcelona vuit lladres violents que acumulen 64 antecedents

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge vuit lladres multireincidents que acabaven de cometre robatoris violents al centre de Barcelona. Quatre d'ells són menors d'edat i, entre tots, acumulen 64 antecedents. En una de les intervencions, dos agents van resultar ferits arran dels cops de puny i de peu que van rebre per part d'un lladre que acabava d'assaltar al metro del Clot una noia a qui va agredir de forma molt violenta. Els fets van passar a les 6 del matí, quan el jove va fer un seguiment de la víctima per robar-la. Prèviament, els agents de paisà desplegats a la zona ja l'havien detectat. La ràpida actuació policial va permetre que el lladre fugís del lloc, tot i que finalment va acabar detingut.Durant la fugida, dos agents li van interceptar el pas i aquest els va agredir amb cops de puny a la cara i puntades de peu. Els dos agents han agafat la baixa laboral. L'home va aconseguir marxar i va sortir a l'exterior del metro on també hi havia diferents indicatius de paisà que van iniciar-ne un seguiment. Les patrulles desplegades al lloc van anar indicant per on fugia el lladre fins que els Mossos el van interceptar al carrer Aragó, on el van reduir i detenir. Durant l'escorcoll, els agents van localitzar el moneder de la víctima i li van retornar.El mateix dia, al voltant de la una del migdia, un testimoni va alertar als efectius que hi havia un home vestit de negre i amb caputxa que li acabava d'arrencar una cadena d'or al seu pare. Davant d'aquesta situació, l'havien perseguit i havien aconseguit recuperar la joia, però el lladre havia pogut fugir. Els agents van fer un dispositiu per localitzar el responsable que, finalment, van identificar i detenir.Unes hores més tard, agents de paisà van detenir tres homes que acabaven de fer una estrebada d'una cadena d'or a un altre. La víctima es va desplaçar fins a la comissaria per denunciar els fets que havien tingut lloc al jardí Horts de Sant Pau. Amb la descripció facilitada per part de la víctima, els van localitzar i van quedar detinguts.A la nit, cap a les deu del vespre, tres menors van encerclar un altre menor i el van intimidar. Un d'ells va demanar-li quina hora era i quan la víctima va treure el mòbil li van arrencar de la mà i li van robar. Agents de paisà desplegats a la zona, van detectar els fets i van iniciar un seguiment per detenir els delinqüents. Poc temps després, acabaven detinguts. Els agents van poder recuperar el mòbil sostret i retornar-lo a la víctima.Les detencions s'han realitzat en el marc del Pla Tremall de lluita contra la multireincidència que opera a la ciutat. Tots els detinguts, amb més d'una seixantena d'antecedents, passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.

