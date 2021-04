Una errada de protocol deixa Letícia sola en un acte al Congrés

L'arribada de la reina Letícia al Congrés dels Diputats per participar en acte d'homenatge a la diputada Clara Campoamor ha deixat una imatge insòlita. Durant uns segons, la monarca espanyola ha estat esperant tota sola a la porta de la cambra, en sortir del cotxe oficial que l'ha deixat davant de l'entrada de l'edifici.Per un error de protocol, quan ha arribat a l'acte no han sortit a rebre-la les autoritats, com ara la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; la presidenta del Senat, Pilar Llop; i la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo.Letícia ha aprofitat el moment d'espera, de prop de mig minut, per saludar la premsa, i tot seguit han aparegut les tres autoritats caminant de pressa per saludar la reina espanyola. Segons s'ha sabut després, la raó de l'espera és que la monarca ha arribat al Congrés abans de l'hora que havia comunicat la Zarzuela.L'acte ha consistit en la instal·lació de l'escriptori de Campoamor, que va aconseguir el vot femení a Espanya l'any 1931. Aquest mes fa 49 anys de la mort de la diputada republicana a l'exili, a Suïssa.

