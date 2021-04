El País Valencià reforça els controls policials per garantir el tancament perimetral

Altres notícies que et poden interessar

El govern espanyol ha reforçat el blindatge del País Valencià per garantir el compliment del tancament perimetral, vigent des del 29 d'octubre i prorrogat almenys durant les pròximes dues setmanes. La delegada de l'executiu espanyol, Gloria Calero, ha confirmat que aquest dilluns s'ha incrementat la presència policial a les ciutats en què és festiu."Estem en un moment clau i no hem de fer cap pas enrere", ha argumentat Calero, que ha explicat que s'han desplegat 10.000 agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil al llarg del territori valencià i s'han establert més de 2.000 dispositius de vigilància. Durant els pròxims dies es reforçaran els controls en estacions de tren, d'autobús, aeroports i ciutats turístiques. Calero ha recordat que també es manté el toc de queda a les 22 hores i el tancament de l'hostaleria a les sis de la tarda i del comerç a les 20 hores.Els dos cossos policials van sancionar durant la Setmana Santa 3.123 per saltar-se les restriccions contra el coronavirus i van detenir 17 persones. Aquestes xifres van situar el País Valencià com l'autonomia amb més sancions imposades per les forces de seguretat entre Dijous Sant i Diumenge de Pasqua. La demarcació de València va concentrar 1.527 de les sancions.D'altra banda, la Conselleria de Sanitat ha notificat aquest dilluns 83 contagis per Covid-19 i sis morts. Els hospitals valencians tenen a hores d'ara 374 pacients ingressats per coronavirus, dels quals 77 es troben a l'UCI.

