El nou col·lector de salmorres de l'empresa minera ICL tindrà 122 km i costarà 110 milions

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha presidit avui la signatura del conveni entre l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'empresa minera ICL Iberia per a l'execució i el finançament del nou col·lector de salmorres en els trams compresos entre Súria-Castellgalí, Balsareny-Castellgalí, Castellgalí- Abrera i un tram final en el Prat de Llobregat, així com la canonada d'impulsió d'aigües regenerades entre la depuradora de Manresa i Súria. El director de l'ACA, Lluís Ridao, i el president d'ICL Iberia, Carles Aleman, han signat el conveni a les instal·lacions de l'empresa minera a Súria.L'acord fixa el calendari i el mètode de pagament per executar aquestes infraestructures hidràuliques, amb una inversió total de 110 milions d'euros, dels quals més de 98 seran aportats per l'empresa ICL Iberia, principal beneficiària, mantenint el compromís de la companyia amb el territori. A més, el conveni garanteix els avals per assegurar el finançament i la recuperació dels costos per a l'execució d'aquestes actuacions.Els treballs consistiran en un nou col·lector de salmorres, amb una longitud de 122 quilòmetres i que transcorrerà per 22 municipis de les comarques del Bages i el Baix Llobregat, amb una capacitat de transport de 1.683 litres per segon. El projecte ja està aprovat per part de l'ACA i s'han dut a terme les expropiacions en el tram Abrera i Castellgalí. La signatura d'aquest conveni servirà per iniciar les obres a càrrec d'Infraestructures.cat, que estaran enllestides en el 2025.El conseller Calvet ha explicat que "el nou col·lector de salmorres ens servirà per renovar una infraestructura obsoleta, després de més de 30 anys, però també per millorar la conca del Llobregat, les masses d'aigua d'aquest riu i del Cardener, afectades com saben per la salinitat, al mateix temps que complim amb el que marca la Directiva Marc de l'Aigua".El nou col·lector, ha posat en valor, "fa una nova conducció més segura, que incrementarà la garantia de la infraestructura i disposarà de major capacitat de transport". En aquesta línia, "garantirà el transport de salmorra sense fuites ni danys en el medi", ha assegurat Calvet, i també "farà possible recollir l'augment de les aportacions al col·lector, fruit de l'activitat minera a la part alta de les conques del Cardener i del Llobregat, però també d'activitats industrials i dels nous tractaments d'aigües de consum de la part baixa de la conca del Llobregat".La construcció del nou col·lector, de retruc, "garantirà, des del punt de vista de capacitat de transport, la restauració del runam del Cogulló, a través de la seva dilució i evacuació a mar a través del col·lector", ha assegurat el titular del DTES. A més, garantirà "el desenvolupament del Pla Phoenix al centre productiu de Súria" i, amb això, "el manteniment de l'activitat salinera de Cardona", ha enumerat Calvet.El conseller ha explicat que "la Generalitat té previst licitar els diferents trams d'obra successivament", amb el següent calendari: tram Castellgalí-Abrera (2021 a 2024), tram Balsareny-Sallent- Abrera (2022 a 2024), tram Súria- Castellgalí (2023 a 2025) i el Prat (2022 a 2023)L'acord subscrit avui també servirà per construir una conducció entre la depuradora de Manresa i Súria per a impulsar aigua regenerada per als usos relacionats amb l'activitat minera i la restauració del dipòsit salí del Cogulló, aconseguint que el 100% de l'aigua utilitzada en els processos d'ICL sigui totalment depurada. D'aquesta manera, s'allibera aigua potable per a demandes consumptives. En el conveni es determina que el cost d'aquesta infraestructura serà assumit per ICL Iberia.Aquesta mesura, que comportarà una menor aportació de l'aigua depurada al riu Cardener, es regularà amb l'aigua que s'alliberi dels embassaments del Cardener (la Llosa del Cavall i Sant Ponç). Això ha comportat que l'ACA hagi establert els mecanismes de compensació per mantenir les garanties d'abastament. La detracció de l'aigua de la depuradora de Manresa del sistema comportarà la repercussió a ICL Iberia del cost de modificar el règim de producció dels diferents recursos hídrics de la xarxa Ter-Llobregat, amb la finalitat d'incrementar la producció d'aigua dessalinitzada en un volum equivalent a les detraccions d'aigües depurades.L'adaptació del règim d'explotació dels recursos disponibles a la xarxa Ter-Llobregat serà factible amb les reserves dels embassaments del sistema Ter-Llobregat per sobre del 40%. En situacions per sota del llindar del 40%, l'ACA podrà suspendre o limitar el subministrament procedent de la depuradora de Manresa.El conveni entre l'ACA i ICL Iberia servirà per millorar la qualitat de la conca del riu Llobregat i reduir els dipòsits salins del Bages i es correspon amb un dels eixos estratègics per a la reactivació econòmica i el desenvolupament del Pla Phoenix. El pla està considerat d'interès general per a la reindustrialització per acord del Govern de 4 d'agost de 2015, amb l'objectiu de potenciar l'activitat minera de manera sostenible i continuar les activitats de restauració. Així, les actuacions previstes són una garantia per assegurar la viabilitat i el futur de l'activitat minera.El conseller Calvet ha valorat que "estem, doncs, davant d'un acord que beneficia el medi ambient, soluciona un repte important en matèria d'aigua i reforça una activitat que genera prosperitat a la comarca i al país". "Tot redunda en el concepte de reactivació econòmica amb l'Agenda Verda al centre de totes les polítiques", ha conclòs.

