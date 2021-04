Sàmper alerta d'un augment de festes i botellots en domicilis particulars

Altres notícies que et poden interessar

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, alerta que han detectat un augment de festes en domicilis particulars en les darreres setmanes: "Ens preocupen". Durant una visita al Parc de Bombers de Girona, Sàmper ha afirmat que aquest tipus de botellots són "de difícil control" perquè és complicat poder entrar en un domicili quan es tracta d'infraccions que acaben en sancions administratives. Malgrat això, Sàmper ha recordat que les multes poden ser "molt importants" i ha fet una crida als que les promouen, a qui ha demanat "paciència". "En un parell de mesos, com a màxim, tindrem temps de tenir un estiu, no com el del 2019, però millor que el passat", ha dit.El repunt de festes en domicilis privat preocupa al Departament d'Interior. Així ho ha assegurat el conseller Miquel Sàmper durant la seva visita a Girona aquest dilluns. Sàmper ha assegurat que la majoria de la ciutadania "compleix" les mesures aprovades pel Procicat i que, de fet, les sancions per saltar-se el confinament s'han reduït un 3% aquest cap de setmana en relació a l'anterior cap de setmana amb confinament comarcal vigent.Malgrat això, el conseller ha assegurat que han detectat un augment de botellots en cases i pisos on s'hi congreguen més persones de les permeses i on no es respecten les distàncies de seguretat. "Hem de treballar-hi perquè els contagis que s'hi produeixen poden arribar a altres cases", ha dit.En aquest sentit, Sàmper ha admès que són "difícils" de controlar perquè és complicat poder entrar en un domicili. Especialment, si es tracta d'infraccions que acaben en sancions administratives. Per això, ha dit que quan la policia rep una denúncia, es persona al lloc però que ha d'esperar que els assistents surtin per poder identificar-los i sancionar-los.El conseller ha remarcat que les multes poder ser "molt importants" i que cal fer una tasca "dissuasiva". Amb tot, però, ha fet una crida als "autor materials". "Paciència. En un parell de mesos màxim tindrem temps de tenir un estiu, no com el del 2019, però millor que el del 2020", ha assegurat.En aquest sentit, Sàmper ha afirmat que, malgrat les dades preocupants a les UCI, el creixement d'aquesta quarta onada és "diferent" de les anteriors perquè és més "lent". Això, sumat a la campanya de vacunació, haurà de permetre "dibuixar diversos escenaris d'obertura". Entre ells, el de l'oci nocturn, "un dels més colpejats".Tot i això, Sàmper ha insistit que s'haurà de fer de manera "gradual". "Que ningú pensi que podrem anar sense mascareta i sense mantenir les distàncies però hem de dissenyar un escenari de tornada a la realitat i conviure amb el virus fins que no el tinguem del tot dominat", ha afegit.El conseller ha evitat avançar si el PROCICAT prendrà noves mesures –més o menys restrictives- abans del 19 d'abril però ha reiterat que el Govern estudiant si cal implementar algun altre tipus de distribució territorial en els confinaments, que ara són comarcals.En relació a la possibilitat de poder desplaçar-se a Andorra, ha dit que les competències de fronteres són estatals i que l'única possibilitat que hi havia d'evitar-ho era que Andorra tanqués les seves fronteres perquè l'Estat espanyol permet que es pugui viatjar entre països. "Com que l'Estat ha autoritzat l'entrada i sortida, nosaltres no podem fer res", ha insistit.Per intentar minimitzar-ho, però, el conseller ha explicat que van demanar a Andorra que fes una crida als seus ciutadans perquè es comprometessin a respectar les restriccions de Catalunya si s'hi desplaçaven. "Això s'ha produït. El govern andorrà va fer una roda de premsa demanant-ho", ha explicat.

