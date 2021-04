El Sismògraf continua amb l'univers creatiu de Joan Català, les coreografies de l'objecte i l'ona expansiva

«Orbis», d'Humanhood, es va veure aquest dissabte a la plaça de Braus d'Olot. Foto: Martí Albesa.

El Sismògraf 2021 , que va donar el tret de sortida a la seva 13a edició el passat dijous 8 d'abril, encara la segona setmana de festival amb la celebració de 12 espectacles (19 funcions en total) al municipi d'Olot i a altres poblacions de la Garrotxa.A continuació, tot el que es podrà veure del 15 al 18 d'abril.Com a novetat, aquesta edició sorgeix el concepte d'univers creatiu, sota el qual un determinat artista presenta un seguit de propostes diverses que aniran més enllà d'un sol espectacle. Aquest 2021 l'univers creatiu està dedicat a l'artista barceloní Joan Català i s'ha batejat amb el nom Les càbales d’en Joan.Aquesta setmana es podrà veure una versió evolucionada de 5.100 m/s (dissabte), espectacle de gran format estrenat al Mercat de les Flors que utilitza el ferro com a matèria prima i que vol evocar la feina dels artesans; Pelat (diumenge), un solo que reuneix dansa, teatre i circ en el que esdevé una revisió de les tècniques artesanals i certs records propis; Solo escènic (dijous), una acció performativa que forma part d’un procés creatiu conjunt amb altres creadors i que a Olot serà Quim Bigas; i la Instal·lació activa al voltant de la metal·listeria, relacionada amb l’ofici de metal·lista i que sorgeix arran de la col·laboració amb Aurora Caja, creadora i artista de circ contemporani.Amb l'objectiu d'arribar a més gent arreu del territori sense necessitat que s'hagin de traslladar de municipi i per a donar suport a la iniciativa local, aquest any el Sismògraf ha engegat el projecte dels Nodes de l’Ona Expansiva, que neix amb la voluntat de portar el festival als pobles i crear sinergies amb altres agents i projectes culturals de la Garrotxa.Aquesta segona setmana es podrà veure En principi de Moviment, de Toti Toronell, a Can Pixola, la fàbrica que és ara espai de creació i residència del mateix Toronell; Sense evidència verbal, de Job Ramos, al Molí de les Fonts (La Moixina) –de la mà de l'associació cultural Binari–; El teu cap és ple d'ocells, una proposta creada des d'Ü del Bac, que tindrà lloc a la plaça de l'església de Sant Salvador de Bianya; Bombolla segura, de Carles Marigó i Jaume Sangrà, a la plaça del Firal de Sant Feliu de Pallerols; i Pelat, de Joan Català, a Sant Joan les Fonts (Ca l’Esquirolet).Sota el nom Coreografies de l'Objecte, la programació del Sismògraf 2021 presenta diversos espectacles que conceben la presència de l'objecte com un cos més afegit als cossos que ja hi ha a escena. Una forma d'eixamplar les possibilitats expressives de la dansa i el moviment.Les propostes d'aquesta segona setmana són Corpus, de Xavier Bobés, i els ja mencionats Bombolla segura, de Carles Marigó i Jaume Sangrà; i 5.100 m/s i Pelat, de Joan Català.A Olot aquesta setmana també es podran veure propostes com L'elogi de la fissura, de Lorena Nogal, una proposta des de la foscor vinculada a Situacions. Rusiñol Masramon, l’exposició de pintura que es podrà veure al Museu de la Garrotxa durant el Sismògraf; La dansa butoh de Carlotta Ikeda, amb Anna Ventura Natsuki, una conferència que repassa la trajectòria d’aquesta figura emblemàtica de la dansa i que anirà acompanyada de la projecció d'un film de la mateixa Ventura Natsuki; Residència 0, del Col·lectiu Llego Tarde, un diàleg sobre la creació entre dues ballarines i un escultor i que tindrà lloc a la plaça de Braus; i Rumiar, de Quim Bigas i Anna Bohigas, una peça audiovisual creada a partir d'experiències creatives a Lloret, Olot, Mataró i Terrassa.

