La població d'entre 70 i 79 anys rebrà la vacuna de Janssen

La vacuna de Janssen, filial de Johnson&Johnson, arribarà per primera vegada a l'Estat aquest dimecres. Al principi s'utilitzarà per immunitzar la població d'entre 70 i 79 anys, tal com ha anunciat la ministra de Sanitat, Carolina Darias. Se sumaran a les de Pfizer i Moderna per al mateix grup d'edat.La primera entrega del vaccí serà de 300.000 dosis i, com que és monodosi, servirà per tractar 300.000 persones. L'acord és que fins al juny es rebin cinc milions i mig de vacunes de Janssen. A banda de ser l'única vacuna contra la Covid-19 d'una sola dosi, la de Janssen és fàcil de traslladar i conservar, amb temperatures d'entre 2 i 8 graus.Segons Darias, ara per ara ja hi ha més de 10 milions d'espanyols amb una dosi administrada, i més de 3 milions de persones tenen la pauta completa. La ministra s'ha centrat en les grans xifres i ha recordat que l'Estat rebrà 38 milions de dosis de vacunes contra el covid aquest segon trimestre del 2021. A l'abril, segons la ministra, ja s'estan rebent 1,2 milions de dosis de vacuna cada dilluns i per tant "el ritme de vacunació es va accelerant".

