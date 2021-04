El dia que el president del TC va «absoldre» els síndics de l'1-O

La defensa dels síndics de l'1-O, que exerceix l'advocat Ramon Setó, ha presentat un escrit a la jutge en què demana considerar com a prova documental una entrevista que el president del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, va concedir l'any 2018 en què negava que la sindicatura del referèndum hagués comès un delicte de desobediència. Aquesta prova, desconeguda per la defensa fins al dia d'avui, no va aparèixer al judici, que va quedar vist per a sentència a principis de març.En l'escrit, de quatre pàgines i al qual ha tingut accés, la defensa argumenta que es tracta d'una "nova notícia" i que la llei d'Enjudiciament Criminal preveu, en aquests casos, que es pugui aportar com a prova un cop acabada la vista oral. A més, Setó defensa que és "d'absoluta pertinència i utilitat" perquè es tracta d'una entrevista en què es parla de "l'essència del delicte de desobediència" i qui va les declaracions és el propi president del TC, l'òrgan que va dictar les resolucions que, segons la Fiscalia, els síndics haurien desobeït."És enormement transcendent que el president del TC, òrgan al que presumptament van desobeir els meus representats, afirmi que aquests van complir de manera escrupulosa els seus requeriments, ja que fa desaparèixer la tipicitat de l'acció", diu Setó en l'escrit. Concretament, González Rivas va dir que les multes coercitives imposades pel TC van propiciar que els cinc síndics de l'1-O "complissin de manera escrupulosa els requeriments del TC". Per tant, el president de l'alt tribunal admetia, l'any 2018, que la sindicatura no havia desobeït.Malgrat això, el ministeri fiscal va acusar des de 2017 i fins al final del judici els síndics d'un delicte d'usurpació de funcions i desobediència, i va demanar penes de dos anys i nou mesos de presó. La defensa va negar que s'hagués cap d'aquests delictes. L'entrevista al president del TC es va difondre en una publicació interna del Consell General del Notariat Espanyol, amb una tirada limitada i repartida exclusivament a les notaries, i ha transcendit avui arran d'un article a

