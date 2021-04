Un original cartell sobre preservatius i civisme a Osona triomfa a les xarxes

L'Ajuntament de Gurb (Osona) ha penjat un cartell per demanar a les parelles que van a fer margeres -tal com es coneixen a la comarca tenir relacions sexuals al cotxe en algun lloc recollit- que quan acabin ho deixin tot net. "Ens agrada que us estimeu però també que ho deixeu tot net. Si us plau tireu les deixalles a la paperera", diu el rètol que ha causat furor. Està en una zona anomenada Can Serra, entre el nucli de Gurb i la C-17, a prop de la carretera de Sant Bartomeu del Grau."En alguns punts del municipi, com aquest, hi havia una acumulació de preservatius", explica l'alcalde de Gurb, Josep Casassas, a. Els operaris de la brigada ja estaven "farts" de netejar-ho.Per això, explica que va sorgir la idea de fer "una cosa divertida i que cridés l'atenció". "Cal mantenir els espais nets i fer-ne prendre consciència", diu el batlle, puntualitzant que "es podria extrapolar a tota mena de deixalles que es deixen als parcs i a l'entorn, no només als preservatius". Al costat d'aquest cartell també hi ha una paperera perquè "els que s'estimen" ho tinguin d'allò més fàcil.El rètol ha triomfat a les xarxes socials i centenars de persones se n'han fet ressò. "Esperem que tingui èxit i confiem que es prengui consciència de la necessitat de deixar els espais nets", conclou l'alcalde.A més, tal com avança l'alcalde, l'Ajuntament de Gurb té previst col·locar un altre rètol d'aquestes característiques a un altre punt del municipi: a la Font de l'Oriol.

