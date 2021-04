La defensa de l'acusat de matar una nena de 13 anys a Vilanova el 2018 diu que anava begut i drogat

La defensa de l'home acusat de matar una nena de 13 anys al seu domicili de Vilanova i la Geltrú al 2018 argumenta que l'home es trobava sota els efectes de la droga i l'alcohol el dia dels fets, el dia 4 de juny. La defensa assenyala, a més, que va atacar la nena al seu domicili sense saber que es tractava de la menor i en confondre-la amb un intrús, motiu pel qual s'hi va llançar a sobre en legítima defensa amb uns ganivets de cuina, provocant-li les ferides que presenta el cos de la petita. De la mateixa manera, consideren que no està provat l'abús sexual. Fiscalia i acusació, però, creuen que l'acusat va actuar de manera calculada, amb l'objectiu de construir les proves necessàries per justificar a posteriori l'atac mortal a la menor.En la primera sessió del judici, que se celebra a Barcelona, la defensa ha argumentat en el seu escrit que l'acusat té una forta dependència a l'alcohol i les drogues, concretament la cocaïna, des de que tenia 20 anys. El dia dels fets, segons el seu relat, l'home es trobava en estat de forta pressió psicològica, perquè que la seva mare estava ingressada a l'hospital de Bellvitge, on moriria hores més tard, i el seu pare l'havia esbroncat per la seva actitud i comportament, motiu pel qual l'hauria amenaçat en no deixar-li res en herència.En tornar a casa dels seus pares, on vivia quan era a Vilanova i la Geltrú, s'hauria adreçat directament al lavabo de casa, deixant la porta oberta per la pressa que tenia, i en tancar la porta de casa, hauria sentit un soroll a la seva habitació, motiu pel qual hauria agafat uns ganivets de la cuina, i s'hi hauria llançat a sobre. "Tenia la ment alterada el consum de drogues i alcohol, i no era conscient del que tenia al seu davant, francament pensava que es trobava davant d'algú que havia entrat a casa amb la intenció d'atacar-lo o robar, no hi havia intencionalitat", ha argumentat l'advocada de la defensa.Dirigint-se al jurat popular, la fiscal, María José Franco, els ha recordat que s'està jutjant la desaparició i mort d'una nena de 13 anys que, quan baixava del pis dels seus avis al replà de l'edifici on l'esperava el seu pare, va ser agredida sexualment per l'acusat i assassinada de forma absolutament "brutal, salvatge i cruel". Una mort, ha afegit, que es va produir sense que la nena es pogués defensar i fent-la patir de forma innecessària.Per tot això, i davant un fets "estremidors per a tothom", els ha demanat que siguin "rigorosos" i no es deixin influir pels seus sentiments o per les informacions periodístiques que aniran sortint. En la mateixa línia s'ha pronunciat l'advocat de l'acusació, que ha recalcat que l'acció violenta de l'acusat es devia a una "intenció de tenir una relació sexual" amb la petita, motiu pel qual, quan aquesta s'hi va resistir, "l'acusat la va estrangular"."Sense necessitat que la nena fos morta, l'acusat va cometre en el cos de la nena actes cruels, vexatoris, denigrants i lesius, com ara cops i talls al cos", afegeix. L'advocat apunta que, vistes les proves pericials i el cos de la nena, considera que no es tracta "de l'obra d'un boig, ni d'un pervertit sàdic que causi dolor a les víctimes de manera gratuïta", donat que creu que va actuar de manera calculada."Va provocar ferides amb un espectacle dantesc, perquè pensem que això només pot ser l'obra d'un boig, i jo els dic que l'és d'una persona calculadora, sabia què feia", ha apuntat.

