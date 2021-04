Colau assegura que ja ha demanat a la Moncloa allargar la moratòria de desnonaments

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat aquest dilluns al matí que ja ha demanat a la Moncloa allargar la moratòria de desnonaments més enllà del 9 de maig. Serà aleshores quan acabi l'estat d'alarma i per ara el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha descartat ampliar-lo."Al maig no s’haurà resolt la crisi econòmica i s’està parlant que el decret es pugui allargar més enllà". Així ha respost l'alcaldessa les preguntes dels mitjans, durant la roda de premsa de presentació de la reforma urbanística de l'antiga fàbrica de Mercedes Benz al Bon Pastor.El govern espanyol va aprovar la moratòria el desembre. La mesura tenia per objectiu ampliar la cobertura a famílies vulnerables prevista pel decret impulsat per l'Estat a l'inici de la pandèmia i que caducava el 31 de gener, que no contemplava aquells casos en què la vulnerabilitat no estigués causada per la Covid-19.La moratòria estatal preveu compensacions econòmiques per als propietaris de pisos on els inquilins acumulin impagaments. Unes compensacions que consistiran en el preu de mercat mitjà de l'entorn on estigui ubicat l'immoble.La moratòria també protegeix les famílies vulnerables en matèria de pobresa energètica. La mesura estableix que fins al 9 de maig les companyies no podran fer cap tall de subministrament a persones en risc d'exclusió social.Tot i la vigència de la mesura, el degoteig de desnonaments continua a Barcelona i la resta de l'Estat. Els jutges i l'advocacia ja van qüestionar la seva efectivitat. Els magistrats asseguren que el decret és "interpretable" i no deixa clar si només se'n poden beneficiar aquelles famílies que puguin acreditar vulnerabilitat causada per la Covid-19.Mentrestant, el decret del Govern tampoc ha passat el filtre dels jutges, que ja van avisar que l'aplicarien de manera "restrictiva" pels dubtes sobre la seva constitucionalitat.

