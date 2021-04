Si reps aquesta carta, llença-la: t'estan intentant robar

Reps aquesta carta en què una persona altruista et dona 200.000 €? No piquis, et demanaran diners per fer unes gestions, t'estafaran i no rebràs res #StopEstafes pic.twitter.com/v4NjfpHFzV — Mossos (@mossos) April 10, 2021

Els Mossos d'Esquadra han avisat la població davant d'una nova estafa en expansió. Es tracta d'una carta en la qual es fan passar per un malalt de càncer en fase terminal sense fills ni parella.El suposat malalt explica que té 200.000 euros i que un mossèn li va aconsellar donar-los "a una persona que no conec per fer-la feliç" ja que "la caritat només té valor si va a algú que no ho esperava".En aquest punt, els estafadors demanen que s'hi posin en contacte mitjançant un correu electrònic i "completar els tràmits". Aquests tràmits, però, resulten ser l'estafa. Demanen diners a la víctima per fer les gestions i llavors desapareixen, tal com indiquen els Mossos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor