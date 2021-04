Els 12 comptes responsables del 65% de les «fake news» sobre les vacunes a Twitter i Facebook

Altres notícies que et poden interessar

Existeixen dotze comptes a Twitter i Facebook que són els màxims responsables de la desinformació sobre la pandèmia de coronavirus a les xarxes socials. Una investigació del Centre per a Contrarestar l'Odi Digital (CCDH), una ONG britànica tecnològica, ha analitzat més de 800.000 publicacions (en anglès) als dos espais i ha posat nom i cognom als responsables de les fake news que acaben escampant-se per tot el món. Aquí podeu trobar l'informe complet. La desinformació és encara més notòria a Facebook, on es concentra el 73% de les informacions falses. Tots ells tenen una gran rellevància mediàtica, alguns d'ells amb milions de seguidors. La seva capacitat per ser immensament actius a les xarxes i la gran amplificació de tots els seus personatges són els principals ingredients de perillositat que ha analitzat el CCDH sota aquests dotze comptes.Ty i Charlene Bollinger són dos dels principals creadors de notícies falses. Als Estats Units són immensament coneguts per la seva empresa de fake news sobre el càncer. Sayer Ji és un dels principals portaveus de la conspiranoia sobre el coronavirus, amb el suport de Rizza Islam i Kevin Jenkins, que amplifiquen aquest missatge radical en comunitats racialitzades. Altres com Kelly Brogan afirmen ser una psiquiatra holística, és a dir, especialitzada a comunicar la ment i l'esperit. L'informe de l'ONG ha arribat a les mans de diversos fiscals dels Estats Units , que han iniciat ja les investigacions pertinents. Facebook i Twitter van iniciar el 2017, arran de les eleccions presidencials en les quals va aconseguir la victòria Donald Trump, un procés per combatre les fake news a les seves plataformes. Segons el CCDH, ambdues són incapaces de fer front al 95% de les invencions, en concret, sobre la pandèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor