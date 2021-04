L'alcalde de Roquetes, abans de ser jutjat per l'1-O: «Tenim la raó i guanyarem»

L'alcalde de Roquetes (Baix Ebre), Paco Gas, ha acudit aquest dilluns al matí al jutjat penal de Tortosa acompanyat per més d'un centenar de persones i representants polítics que s'han concentrat a quarts de nou a tocar de Palau Judicial. Emocionat, Gas ha assegurat que cal plantar cara a la repressió. "No ens ha de fer temor passar pel jutjat i enfrontar-nos dialècticament amb qui controla el poder perquè tenim la raó i el dret a poder elegir el nostre futur", ha defensat.L'alcalde és el tercer que s'asseu al banc dels acusats per organitzar el referèndum de l'1-O, però podria ser el primer en actiu en ser inhabilitat. La Fiscalia demana a Gas un any i tres mesos d'inhabilitació i una multa de més d'11.000 euros. Els precedents apunten a un escenari incert: l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, va ser absolta , l'exalcalde d'Agramunt i conseller d'Exteriors, Bernat Solé, va ser condemnat per desobediència. Gas ha agraït les mostres de suport i ha tingut un record per totes les persones represaliades i exiliades arran de l'1-O abans d'entrar al jutjat. L'alcalde ha deixat clar que la seva causa és "un pas més" per tirar endavant el procés. "Entre tots hem de guanyar. La causa en contra meva és insignificant al costat del que està patint la gent que està a la presó i a l'exili", ha assegurat.El republica ha afirmat que el seu judici és "un acte més de repressió i venjança" contra tot el procés independentista que algun dia s'aconseguirà "culminar". "La repressió no ens pot aturar, perquè tenim la raó, el dret a poder votar i escollir el nostre futur votant de forma democràtica, de forma pacífica i per molt que ens ho vulguin impedir no ho aconseguiran", ha dit.L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, ha anant de la seu d'ERC al jutjat penal de Tortosa acompanyat d'altres representants del partit com ara Joan Tardà, Lluís Salvadó, Maria Jesús Viña i una vintena més de companys de partit que li han volgut donar el màxim suport.Bernat Solé, inhabilitat pels fets de l'1-O ha lloat la trajectòria de Gas. "És un alcalde impecable, un alcalde escollit democràticament que el que va fer és el que vam fer la majoria dels alcaldes del país, estar al costat de la ciutadania per exercir el dret a l'autodeterminació a través de les urnes", ha dit, i ha lamentat que continui la judicialització del conflicte polític.

