Barcelona planteja la construcció d'un nou barri a l'antiga fàbrica de Mercedes abans del 2026

Fins a 1.450 habitatges, empreses i universitats. Aquests són, a grans trets, els elements que seran protagonistes del nou "veïnat" que l'Ajuntament de Barcelona projecta a l'espai l'antiga fàbrica Mercedes Benz al Bon Pastor, al districte de Sant Andreu, en paraules de Paco Hugas, director de la immobiliària Conren Tramway. Aquesta és l'empresa propietària del solar on hi havia la fàbrica automobilística i que ara ha signat un conveni amb el consistori per redefinir la zona abans del 2026.El solar està ubicat entre els barris de Sant Andreu del Palomer i el Bon Pastor, té més de 90.000 metres quadrats de superfície i el sòl està definit per a ús industrial. El projecte de l'Ajuntament i Conren Tramway preveu una modificació del Pla General Metropolità (PGM) per permetre implantar els nous usos.El conveni recull que el 60% de l'espai estigui dedicat a habitatge i el 40% a activitat econòmica. El 60% d'habitatges seran de lliure mercat i el 40% protegits. El conveni preveu conservar els elements de patrimoni industrial de l'antiga fàbrica i l'espai urbà comptarà amb zones sense cotxes, seguint el model de superilla implantat a altres barris de la ciutat.El conveni també inclou l'acord per instal·lar la nova seu de la Facultat de Disseny i Enginyeria ELISAVA de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. L’escola s’ubicarà en un dels edificis existents de 14.000m2 i acollirà al voltant de 2.000 estudiants. La inauguració es preveu pel setembre de 2023. Alhora, s’està treballant amb la UVic-UCC per ubicar-hi la seva nova seu a Barcelona d’uns 1.700 m2, que també s’inauguraria el setembre de 2023. També s'està treballant un acord amb la Fundació Leitat perquè hi instal·li un centre propi.Segons els càlculs de l'Ajuntament, l'activitat econòmica que aculli el nou "veïnat" generarà 5.000 nous llocs de treball. També està previst que s'hi instal·lin nous equipaments públics municipals.El primer pas per fer efectiu el conveni serà aquest dijous, quan la comissió de govern de l'Ajuntament aprovarà l'acord amb Conren Tramway. A partir d'aquí, s'iniciarà un procés participatiu amb els veïns i el govern municipal preveu tramitar la modificació del PGM abans de l'estiu, per tenir-la enllestida a finals d'any o a principìs del 2022. Una vegada fets els canvis urbanístics, es podran calendaritzar les obres del projecte. Conren Tramway preveu que el projecte pugui estar materialitzat abans del 2026.L'alcaldessa, Ada Colau, ha presidit la presentació del conveni amb Conren Tramway i ha reivindicat els barris del Besòs. "Seran protagonistes de la reactivació econòmica i del nou model de ciutat", ha defensat.La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha assenyalat que el projecte és una "peça clau" per a la "regeneració" dels barris del Besòs. "Passarem de fabricar cotxes, a idees", ha dit.El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Jaume Collboni, també ha intervingut en l'acte per defensar l'aposta público privada de reforma urbanística. "No està basat en l'especulació ni en el decreixement, sinó en la competitivitat, la sostenibilitat i l'equitat", ha assegurat

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor