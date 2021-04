Sánchez critica la compra de vacunes descentralitzada: «On va una autonomia sola?»

Altres notícies que et poden interessar

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dilluns la compra centralitzada de vacunes per part de la Comissió Europea i ha criticat els intents dels governs autonòmics –com el de Madrid o la Generalitat valenciana, tot i que no els ha citat- de comprar vacunes per la seva banda."On van un lander o una autonomia soles competint amb països de milers de milions de persones a l'hora d'accedir a una vacuna?", es pregunta. "Millor junts, millor units", ha afirmat abans de defensar també el certificat de vacunació europeu, i la posada en marxa del terme "cogovernança" i l'estat d'alarma, que "ha servit per frenar la corba de contagis".

