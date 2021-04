ERC entén que ja s'han fet «prou converses» per tancar un acord amb Junts per al nou Govern

"No entenem ni compartim que es pugui anar allargant aquesta situació d'interinitat". La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha atribuït a Junts la responsabilitat de no haver tancat un acord per a la investidura de Pere Aragonès gairebé dos mesos després de les eleccions del 14-F. De fet, els republicans consideren que ja s'han produït "prou converses" per tancar una entesa amb el partit de Carles Puigdemont per formar el nou executiu i posar en marxa la legislatura. En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva de la formació, Vilalta ha demanat una entesa "el més aviat possible" perquè ha argumentat que "no hi ha cap escull" que impedeixi assolir-la.Els equips negociadors d'ERC i Junts han abordat com ha de ser el nou Govern davant la dificultat d'avançar en relació al full de ruta, tal com va avançar NacióDigital aquest dissabte . Sobre el contingut de les converses, Vilalta sí que ha detallat que els dos partits han explorat carpetes com l'estratègia independentista i l'articulació dels "espais compartits" per definir el full de ruta sobiranista, el pla del Govern i l'arquitectura del nou executiu -estructura i repartiment de conselleries. De fet, ERC ha xifrat en una vintena les reunions dels equips negociadors en les últimes setmanes i ha admès que aquest mateix cap de setmana s'ha produït intercanvi de documentació amb Junts.L'acord, però, encara no té data. De fet, Vilalta ha evitat fixar un calendari per presentar un pacte - Junts també s'espolsa aquesta pressió -, que inicialment es preveia en l'horitzó de Sant Jordi i ara ja s'endarrereix fins al mes de maig. Sobre la presència d'Aragonès en les converses, la secretària general adjunta d'ERC ha apuntat que Junts no els ha fet una petició explícita, però ha recordat que el mateix candidat ja es va oferir dissabte per implicar-se personalment en les negociacions si això permetia accelerar-les. En el que no pensen cedir els republicans és en el contingut de l'acord amb la CUP. "Aquest acord s'ha de complir. I no genera incompatibilitats amb allò que estem pactant amb Junts", ha raonat Vilalta.ERC ha fixat posició sobre les negociacions poques hores després que Borràs hagi demanat no tenir "presses" per poder assolir un "bon acord" . "Un Govern independentista en què no hi hagi els 32 diputats de Junts em semblaria estrany", ha exposat la dirigent de Junts en una entrevista al programa Cafè d'idees de TVE, tot rebutjant la idea que la seva formació no entri a l'executiu. La mateixa Borràs havia obert aquesta porta dies enrere, en una altra entrevista a Catalunya Ràdio, quan va afirmar que Junts era més a prop de quedar-se a l'oposició que d'entrar al Govern. La presidenta del Parlament també ha apuntat que el Consell per la República "no pot ser un escull" per assolir un pacte entre els partits independentistes, per bé que sí que aquesta qüestió ha format part del tronc de les converses.La presidenta del Parlament ha donat per fet que en l'actual context polític no hi haurà cap nou referèndum d'autodeterminació, per bé que l'acord entre ERC i la CUP per a la investidura de Pere Aragonès preveu aquesta possibilitat. "No hi haurà un altre referèndum unilateral, però és que tampoc hi serà un referèndum acordat", ha exposat. "Si depèn de l'estat espanyol, és obvi que no", ha afegit la dirigent de Junts. Sobre aquesta qüestió, Vilalta ha recordat en la roda de premsa d'ERC que el referèndum és, precisament, un element que forma part de les negociacions. Ha insinuat que, com que Borràs no participa en les converses, potser no s'està al corrent.A diferència del que ha plantejat el lehendakari, Iñigo Urkullu - que demana a la Moncloa allargar l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig -, ERC s'ha mostrat contemporitzadora aquest dilluns en relació al paper que hagi d'assumir, tant al Congrés com a la Generalitat. "L'estiu passat vam viure uns quants mesos sense estat d'alarma i ja es van adoptar mecanismes [de decisió]. Podríem entrar en un escenari similar", ha afirmat Vilalta. La portaveu republicana ha demanat que es pugui desencallar la investidura i es formi el nou Govern per poder actuar amb la màxima eficàcia, a partir del "ple lideratge" d'Aragonès.

