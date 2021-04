El Suprem envia al TSJC la causa per les suposades irregularitats de Borràs

La sala segona del Tribunal Suprem ha enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la causa per les presumptes irregularitats de Laura Borràs al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Després de constatar que ja no és aforada al Congrés -Borràs va deixar l'escó a la cambra espanyola després de les eleccions catalanes del 14-F-, el Suprem s'ha declarat incompetent per veure el cas i l'ha remès al TSJC, l'encarregat de veure els casos que afecten diputats del Parlament o membres del Govern, entre d'altres. La causa fa referència a presumptes fraccionaments de contractes quan Borràs era directora de la ILC. Ella sempre ha negat les acusacions i ha denunciat una "persecució política".El Suprem va obrir un procediment contra Borràs el desembre de 2019. La dirigent independentista era diputada de Junts al Congrés i per tant aforada, per això la causa que havia començat al jutjat d'Instrucció 9 de Barcelona va acabar a la sala segona de l'alt tribunal pels delictes de prevaricació, frau a l'administració, malversació i falsedat documental en l'etapa que Borràs era directora de l'ILC. El tribunal va designar instructor de la causa el magistrat Eduardo de Porres. Un cop acreditada la pèrdua en la condició d'aforada de Borràs, i com que encara no s'ha obert judici oral, el Suprem ha remès la causa al TSJC.Borràs va comparèixer a l'alt tribunal el 22 de juliol però es va negar a declarar. En entrevistes i fora dels tribunals, la dirigent de Junts ha denunciat que és víctima d'una persecució política en el marc de la causa general contra l'independentisme, ha negat les irregularitats i ha insistit en la seva innocència. En conversa amb aquest diari durant la campanya electoral -en què la causa judicial que pesa contra ella va ser un dels dards habituals contra la líder de Junts- va dir que no podrà tenir un "judici just" a Espanya i va denunciar "joc brut per part de l'Estat".

