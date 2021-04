Barcelona inaugura el segon alberg per a dones sense llar

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un nou equipament residencial per atendre i acompanyar dones en situació de sensellarisme a la ciutat, La Violeta. El centre està ubicat al districte de Sarrià – Sant Gervasi i disposa d'un total de 26 places que s'aniran omplint les pròximes setmanes.La gestió anirà a càrrec d'Assís Centre d'Acollida i funcionarà amb un pressupost d’uns 564.000 euros l’any, dels quals aproximadament el 50% els sufragarà el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.L'objectiu principal passa per donar atenció social i allotjament a dones que pateixen els efectes de l'exclusió residencial. A més, se'ls oferirà un acompanyament social i emocional des d'una perspectiva de gènere perquè puguin realitzar un procés de recuperació i autonomia personal.A La Violeta es garantirà la cobertura de les necessitats bàsiques, tot potenciant les habilitats personals i d’autogestió perquè les dones ateses puguin realitzar un procés de recuperació i autonomia personal. A més a més, se’ls oferirà un acompanyament social i emocional des d’una perspectiva de gènere i es treballarà per promoure la seva inserció laboral i la recerca d’alternatives residencials estables quan sigui possible.

La responsable del programa Dones amb llar d'Assís, Elena Sala, ha alertat dels factors de risc del sensellarisme femení. "Les estratègies de les dones per sobreviure acaben convertint-se en nous successos traumàtics que afegeixen pedres a unes motxilles perspnals que cada cop pesen més", ha dit.

Les dones arribaran a La Violeta derivades des dels serveis socials. L'estança prevista a l'equipament és de sis mesos, amb la possibilitat de fer pròrrogues successives de tres mesos. "L'objectiu és acompanyar les dones en les fases inicials del sensellarisme, amb la voluntat de frenar i revertir un procés de deteriorament personal, social i relacional que és molt ràpid i fort", ha afirmat Sala.La responsable d'Assís ha destacat que les habitacions per a les dones siguin individuals. "Cal respectar i donar l'autonomia necessària per poder sortir de situacions d'exclusió residencial", ha defensat la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laura Pérez. "Som conscients que són solucions parcials i que necessitem una globalitat de canvis en molts àmbits de les polítiques, però és clau poder treballar amb aquesta perspectiva", ha assenyalat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chackir El Homrani.

