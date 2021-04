Detinguts dos menors per la mort a punyalades d'un noi a Gelida

Els Mossos d’Esquadra han detingut a Gelida (Alt Penedès) dos menors d’edat per la seva implicació en la mort a punyalades d’un jove dissabte passat a la tarda a la localitat.La policia catalana va rebre l’avís, cap a les 18.30 hores, que una persona havia estat ferida a la via pública. Els serveis mèdics no li van poder salvar la vida. El jutjat de guàrdia de Vilafranca del Penedès s’ha fet càrrec de la investigació.

