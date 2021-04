El viròleg més prestigiós dels EUA adverteix del lloc on no hi va ni amb la vacuna posada

Altres notícies que et poden interessar

El viròleg Anthony Fauci és un dels màxims defensors de la distància social i mantenir al mínim les trobades amb amics o familiars. El metge, l'homòleg de Fernando Simón als Estats Units i un dels màxims responsables del control de la pandèmia al país, ha revelat les zones i establiments on no hi va ni tan sols amb la vacuna. El viròleg, que va rebre l'administració del vaccí el passat 22 de desembre, ha explicat en declaracions a Business Insider que a poc a poc ja ha recuperat vida social però amb moltíssimes precaucions.Fauci ha insistit en el fet que encara no té cap intenció d'anar a cap restaurant ni establiment amb unes condicions específiques. "Crec que, fins i tot estant vacunat, no entraria en un lloc tancat i ple de gent on no s'usen mascaretes", ha revelat. El metge ha insistit que les mesures de distanciament són efectives i que els efectes de la vacuna es comencen a notar al país. Els Estats Units ja han vacunat més de 177 milions de persones en els últims mesos. Ell mateix ha explicat que, fins fa poc, no es reunia ni amb familiars a qualsevol zona tancada i sempre intentaven trobar-se a l'aire lliure, en grup reduït i mascareta. "Sempre que ens reuníem ho fèiem fora, congelant-nos el cul, utilitzant mascareta i sopant o prenent una copa a fora, en la meva terrassa", explica. La seva última advertència és que ara per ara "no farà cap viatge" i no se sent còmode ni preparat per a fer-lo.

